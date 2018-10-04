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    Какой вы футболист?

    «Барселона» интересуется Тальяфико, Киммихом и Алабой

    «Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико.

    Скауты каталонцев посетили матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов между амстердамской командой и «Баварией» (1:1), чтобы посмотреть за игрой аргентинца. Кроме того, представитель «Барселоны» наблюдал за выступлением защитников мюнхенцев Давида Алабы и Йозуа Киммиха, которые также находятся в трансферном списке каталонцев.

    Тем не менее Тальфико рассматривается как более доступный вариант, особенно учитывая то, что он будет использоваться лишь в качестве дублера для Жорди Альбы.

    Источник: Tribalfootball

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    04.10.2018 17:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 4 октября 2018, 21:28

      Барса умеет перевоспитать любого под своего уровня

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 октября 2018, 19:49

      Алаба не нужен, Киммиха не продадут. О Тальяфико только что слышал, без понятия, что за игрок. Может сразу всю оборону Аякса возьмём оптом)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 октября 2018, 19:12

      так себе эти алаба с киммихом !

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 4 октября 2018, 19:01

      Уф уф, особенно двух последних так и продадут) ну че за бред

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