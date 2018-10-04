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«Барселона» интересуется Тальяфико, Киммихом и Алабой

4 октября 2018, 17:56
4

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико.

Скауты каталонцев посетили матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов между амстердамской командой и «Баварией» (1:1), чтобы посмотреть за игрой аргентинца. Кроме того, представитель «Барселоны» наблюдал за выступлением защитников мюнхенцев Давида Алабы и Йозуа Киммиха, которые также находятся в трансферном списке каталонцев.

Тем не менее Тальфико рассматривается как более доступный вариант, особенно учитывая то, что он будет использоваться лишь в качестве дублера для Жорди Альбы.

Источник: Tribalfootball
Бавария Барселона Аякс Алаба Давид Киммих Йозуа Тальяфико Николас
Комментарии (4)
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BlackMurder
1538668899
Уф уф, особенно двух последних так и продадут) ну че за бред
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dinar7777dinar
1538669522
так себе эти алаба с киммихом !
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Cules2013
1538671780
Алаба не нужен, Киммиха не продадут. О Тальяфико только что слышал, без понятия, что за игрок. Может сразу всю оборону Аякса возьмём оптом)
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САНЁК17
1538677701
Барса умеет перевоспитать любого под своего уровня
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