«Барселона» интересуется Тальяфико, Киммихом и Алабой

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико.

Скауты каталонцев посетили матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов между амстердамской командой и «Баварией» (1:1), чтобы посмотреть за игрой аргентинца. Кроме того, представитель «Барселоны» наблюдал за выступлением защитников мюнхенцев Давида Алабы и Йозуа Киммиха, которые также находятся в трансферном списке каталонцев.

Тем не менее Тальфико рассматривается как более доступный вариант, особенно учитывая то, что он будет использоваться лишь в качестве дублера для Жорди Альбы.