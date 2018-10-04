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    Какой вы футболист?

    Канчельскис: «Будет неправильно говорить, что в проблемах «Локомотива» виноват Семин»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о неудачном выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов.

    Во втором туре группового раунда турнира московская команда вчера проиграла «Шальке» (0:1) и с нулем очков замыкает турнирную таблицу группы D.

    «На мой взгляд была равная игра. Жаль, что «Локомотив» проиграл – теперь шансов выйти в плей-офф у них очень мало. Им остаeтся лишь продолжать сражаться за своe имя. При этом отмечу, что по увиденному сегодня ничейный результат для «Локомотива», на мой взгляд, был бы оптимальным.

    Когда Семин с этим составом выиграл чемпионат России – все говорили, что он в полном порядке, и что у него всe хорошо. А сейчас, пару месяцев спустя, вы уже спрашиваете про проблемы с тренером?

    Есть коллектив, есть физическое и эмоциональное состояние команды. И тут может быть очень много самых разных нюансов. Но находясь вне этого коллектива – мы их не можем знать. А стало быть мы не имеем серьeзной фактологической базы для этой дискуссии.

    При этом уточню, что говорить сейчас о том, что виноват в этом Сeмин, что у «Локомотива» проблема с тренером, и идеями будет совершенно неправильно. Плюс, давайте также не забывать, что «Локомотив» во многом это Юрий Сeмин и есть. Да, он далеко не один работает с этой командой, но его вклад в неe неоспорим. И сейчас не время и не место сейчас искать кого-то крайнего, виноватого. А если он уж так вам нужен – хорошо, пусть буду, например, я виноват в поражении. Если хотите, так и напишите: Канчельскис виноват в том, что «Локомотив» проиграл (смеeтся).

    Давайте не забывать, что именно эта команда и именно этот тренер выиграли чемпионат России. Причем сделали это тогда, когда в них никто не верил. Сейчас, да, есть некоторые вопросы, есть проблемы. Но тут им нужно самим, внутри коллектива разбираться с этим», – сказал Канчельскис.

    Источник: Rusfootball.info

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    04.10.2018 14:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +856

      sined1951 5 октября 2018, 17:31

      О чем вы спорите? Игроки команды не готовы физически играть на высоком уровне. Почему у них такая низкая физподготовка, чем они занимались в подготовительный период? Такой вопрос надо задавать руководству команды и тренеру. В последнее время немножко прибавили, в первом тайме с Шальке играли на равных, а во втором сдохли, сгрудились в своей штрафной и тупо играли на вынос мяча.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 октября 2018, 17:45

      Палыч не может тянуть все на своих плечах. После выигрыша чемпионата и попадания в ЛЧ ожидалось усиление состава. А на деле?? напов как не было так и нет. Фернандеш- бледная тень себя прошлогоднего. Фарфан травмирован. Денисов травмирован. Эдер-вообще непонятно в какой футбол он играет. Братья не в форме.
      Нет командной игры. Прикупили хеведеса, который с радостью будет заканчивать карьеру в ЛОКО. И кто виноват??? При чем здесь Палыч, если ни Геркус, ни Штоффельхаус ему ни в чем не помогают...

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ljrljr0505 4 октября 2018, 18:49

      Бога побойтесь,сохранили чемпионский состав ,да ещё подписали трёх высококлассных исполнителей европейского уровня.Денисов ,Смолов и Фарфан выздоровеют, остальные форму наберут,но главное игра есть в отличии от Спартака,вот там действительно беда.

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > ljrljr0505 4 октября 2018, 21:40

      мало того, что не помогают, они его сливают....

      2
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      Рейтинг: +839

      dimag 4 октября 2018, 17:25

      А еще этот писатель инсты сказал, что Каррера намного круче Гончаренко, только несказал чем.

      1
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 4 октября 2018, 16:26

      Канчельскис дело говорит. Локомотив - это Палыч. Все титулы Локомотива так или иначе связаны с Юрием Павловичем.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 16:20

      В прошлом году Сёмин кормил своих игроков ГМО, а сейчас нельзя, в ЛЧ проверяют.

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 октября 2018, 15:55

      Локомотив в прошлом сезоне не выиграл чемпионат России, а стал
      им потому, что ЦСКА, Спартак, Краснодар и Зенит занимались своми
      проблемами и упустили борьбу за чемпионство. Сегодняшнее
      положение Локомотива подтверждает это играми внутреннего
      чемпионата,так и в международных играх (ЛЧ).

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 4 октября 2018, 15:58

      Спад после выигрыша чемпионства не редок для российских команд,особенно когда победа одержана на морально-волевых.А у тех кто уступил всегда проблемы,по другому не бывает.

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