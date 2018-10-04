Канчельскис: «Будет неправильно говорить, что в проблемах «Локомотива» виноват Семин»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о неудачном выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Во втором туре группового раунда турнира московская команда вчера проиграла «Шальке» (0:1) и с нулем очков замыкает турнирную таблицу группы D.

«На мой взгляд была равная игра. Жаль, что «Локомотив» проиграл – теперь шансов выйти в плей-офф у них очень мало. Им остаeтся лишь продолжать сражаться за своe имя. При этом отмечу, что по увиденному сегодня ничейный результат для «Локомотива», на мой взгляд, был бы оптимальным.

Когда Семин с этим составом выиграл чемпионат России – все говорили, что он в полном порядке, и что у него всe хорошо. А сейчас, пару месяцев спустя, вы уже спрашиваете про проблемы с тренером?

Есть коллектив, есть физическое и эмоциональное состояние команды. И тут может быть очень много самых разных нюансов. Но находясь вне этого коллектива – мы их не можем знать. А стало быть мы не имеем серьeзной фактологической базы для этой дискуссии.

При этом уточню, что говорить сейчас о том, что виноват в этом Сeмин, что у «Локомотива» проблема с тренером, и идеями будет совершенно неправильно. Плюс, давайте также не забывать, что «Локомотив» во многом это Юрий Сeмин и есть. Да, он далеко не один работает с этой командой, но его вклад в неe неоспорим. И сейчас не время и не место сейчас искать кого-то крайнего, виноватого. А если он уж так вам нужен – хорошо, пусть буду, например, я виноват в поражении. Если хотите, так и напишите: Канчельскис виноват в том, что «Локомотив» проиграл (смеeтся).

Давайте не забывать, что именно эта команда и именно этот тренер выиграли чемпионат России. Причем сделали это тогда, когда в них никто не верил. Сейчас, да, есть некоторые вопросы, есть проблемы. Но тут им нужно самим, внутри коллектива разбираться с этим», – сказал Канчельскис.