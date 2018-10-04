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  • Канчельскис: «Будет неправильно говорить, что в проблемах «Локомотива» виноват Семин»

Канчельскис: «Будет неправильно говорить, что в проблемах «Локомотива» виноват Семин»

4 октября 2018, 14:59
13

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о неудачном выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Во втором туре группового раунда турнира московская команда вчера проиграла «Шальке» (0:1) и с нулем очков замыкает турнирную таблицу группы D.

«На мой взгляд была равная игра. Жаль, что «Локомотив» проиграл – теперь шансов выйти в плей-офф у них очень мало. Им остаeтся лишь продолжать сражаться за своe имя. При этом отмечу, что по увиденному сегодня ничейный результат для «Локомотива», на мой взгляд, был бы оптимальным.

Когда Семин с этим составом выиграл чемпионат России – все говорили, что он в полном порядке, и что у него всe хорошо. А сейчас, пару месяцев спустя, вы уже спрашиваете про проблемы с тренером?

Есть коллектив, есть физическое и эмоциональное состояние команды. И тут может быть очень много самых разных нюансов. Но находясь вне этого коллектива – мы их не можем знать. А стало быть мы не имеем серьeзной фактологической базы для этой дискуссии.

При этом уточню, что говорить сейчас о том, что виноват в этом Сeмин, что у «Локомотива» проблема с тренером, и идеями будет совершенно неправильно. Плюс, давайте также не забывать, что «Локомотив» во многом это Юрий Сeмин и есть. Да, он далеко не один работает с этой командой, но его вклад в неe неоспорим. И сейчас не время и не место сейчас искать кого-то крайнего, виноватого. А если он уж так вам нужен – хорошо, пусть буду, например, я виноват в поражении. Если хотите, так и напишите: Канчельскис виноват в том, что «Локомотив» проиграл (смеeтся).

Давайте не забывать, что именно эта команда и именно этот тренер выиграли чемпионат России. Причем сделали это тогда, когда в них никто не верил. Сейчас, да, есть некоторые вопросы, есть проблемы. Но тут им нужно самим, внутри коллектива разбираться с этим», – сказал Канчельскис.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Семин Юрий Канчельскис Андрей
Комментарии (13)
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vladimir-7
1538657717
Локомотив в прошлом сезоне не выиграл чемпионат России, а стал им потому, что ЦСКА, Спартак, Краснодар и Зенит занимались своми проблемами и упустили борьбу за чемпионство. Сегодняшнее положение Локомотива подтверждает это играми внутреннего чемпионата,так и в международных играх (ЛЧ).
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prezent2017
1538659257
В прошлом году Сёмин кормил своих игроков ГМО, а сейчас нельзя, в ЛЧ проверяют.
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Red-Green_fan
1538659593
Канчельскис дело говорит. Локомотив - это Палыч. Все титулы Локомотива так или иначе связаны с Юрием Павловичем.
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dimag
1538663126
А еще этот писатель инсты сказал, что Каррера намного круче Гончаренко, только несказал чем.
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ljrljr0505
1538664312
Палыч не может тянуть все на своих плечах. После выигрыша чемпионата и попадания в ЛЧ ожидалось усиление состава. А на деле?? напов как не было так и нет. Фернандеш- бледная тень себя прошлогоднего. Фарфан травмирован. Денисов травмирован. Эдер-вообще непонятно в какой футбол он играет. Братья не в форме. Нет командной игры. Прикупили хеведеса, который с радостью будет заканчивать карьеру в ЛОКО. И кто виноват??? При чем здесь Палыч, если ни Геркус, ни Штоффельхаус ему ни в чем не помогают...
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sined1951
1538749912
О чем вы спорите? Игроки команды не готовы физически играть на высоком уровне. Почему у них такая низкая физподготовка, чем они занимались в подготовительный период? Такой вопрос надо задавать руководству команды и тренеру. В последнее время немножко прибавили, в первом тайме с Шальке играли на равных, а во втором сдохли, сгрудились в своей штрафной и тупо играли на вынос мяча.
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