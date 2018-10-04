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    Какой вы футболист?

    Селюк: «Краснодар» проповедует испанский футбол. Любопытно посмотреть, как они сыграют с «Севильей»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк ждет интересного футбола в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Краснодар» и «Севилья».

    «Нас ждет очень интересный матч – надеюсь, мы увидим немало голов. «Краснодар» проповедует, по сути, испанский футбол – любопытно посмотреть, как они будут играть против команды из этой страны.

    Дополнительную интригу придает и наличие в составе испанцев Квинси Промеса. Он наверняка будет крайне заряжен на борьбу.

    Тем не менее надеюсь, что «Краснодару» удастся выйти победителем из этого противостояния», – сказал Селюк.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» состоится в четверг, 4 октября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    04.10.2018 11:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 16:16

      «Краснодар» проповедует такой же испанский футбол, как спм американский.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 4 октября 2018, 14:30

      Надежда умирает последней

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 13:58

      Две команды с испанским стилем.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 4 октября 2018, 13:43

      много голов должно быть.
      вечером посмотрим как оно будет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 12:59

      Игра должна быть интересной. " Краснодару" удачи и успеха в этом матче.

      5
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