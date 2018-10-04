Селюк: «Краснодар» проповедует испанский футбол. Любопытно посмотреть, как они сыграют с «Севильей»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ждет интересного футбола в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Краснодар» и «Севилья».

«Нас ждет очень интересный матч – надеюсь, мы увидим немало голов. «Краснодар» проповедует, по сути, испанский футбол – любопытно посмотреть, как они будут играть против команды из этой страны.

Дополнительную интригу придает и наличие в составе испанцев Квинси Промеса. Он наверняка будет крайне заряжен на борьбу.

Тем не менее надеюсь, что «Краснодару» удастся выйти победителем из этого противостояния», – сказал Селюк.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» состоится в четверг, 4 октября, в 22:00 по московскому времени.