Роналду: «Решительно отвергаю все обвинения против меня. Я отказываюсь кормить СМИ зрелищем»

Нападающий «Ювентуса» Кришитану Роналду заявил, что отвергает любые обвинения против себя.

Ранее гражданка США Кэтрин Майорга заявила, что португалец изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе. В данный момент полиция американского города расследует это дело.

«Я решительно отвергаю выдвигаемые против меня обвинения. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю.

Как бы я ни стремился очистить свое имя, я отказываюсь кормить СМИ зрелищем, созданным людьми, стремящимися прорекламировать себя за мой счет.

Таким образом, мое чистое сознание позволит мне спокойно ждать результатов любых расследований», – написал Роналду в твиттере.