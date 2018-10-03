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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Роналду: «Решительно отвергаю все обвинения против меня. Я отказываюсь кормить СМИ зрелищем»

    Нападающий «Ювентуса» Кришитану Роналду заявил, что отвергает любые обвинения против себя.

    Ранее гражданка США Кэтрин Майорга заявила, что португалец изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе. В данный момент полиция американского города расследует это дело.

    «Я решительно отвергаю выдвигаемые против меня обвинения. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю.

    Как бы я ни стремился очистить свое имя, я отказываюсь кормить СМИ зрелищем, созданным людьми, стремящимися прорекламировать себя за мой счет.

    Таким образом, мое чистое сознание позволит мне спокойно ждать результатов любых расследований», – написал Роналду в твиттере.

    Источник: Twitter

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    03.10.2018 18:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1130

      petr69 4 октября 2018, 13:57

      Весь этот негатив появился после переезда в Испанию.В Англии такого беспредела
      не было.Кому то не дают покоя успехи KR7 на поле и вне его. Любым способом
      вывести из равновесия,унизить, оболгать. И над этим трудится никак не один человек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1328

      ruded 3 октября 2018, 19:20

      СМИ должны уже определиться: Роналдо гей или он чпокает телочек без разрешения..

      3
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      Рейтинг: +95

      сейду > ruded 3 октября 2018, 22:34

      В 2009 был натуралом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > ruded 4 октября 2018, 14:31

      он чпокает всех и всё без разбору: телочек мужчин вратарей налоговую)))

      0
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 3 октября 2018, 18:59

      Тебя посодют, а ты не воруй.

      -1
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