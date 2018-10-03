Тренер «Оренбурга» Айткулов отстранен на шесть игр за толчки арбитров в матче с ЦСКА

Старший тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов получил шестиматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение в матче девятого тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«По игре «Оренбург» – ЦСКА: Гончаренко и переводчик Головлев покидали техническую зону. Тренер оштрафован на 20 тысяч рублей, Головлев – на 10 тысяч.

На 90-й минуте за агрессивное поведение, а именно толчок руками в плечо первого помощника судьи в знак несогласия с решением и толчки в грудь резервного арбитра, из технической зоны удален старший тренер команды «Оренбург» Айткулов», – сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Кроме того, «Оренбург» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов, шесть из которых получили желтые карточки в матче.