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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тренер «Оренбурга» Айткулов отстранен на шесть игр за толчки арбитров в матче с ЦСКА

    Старший тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов получил шестиматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение в матче девятого тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

    «По игре «Оренбург» – ЦСКА: Гончаренко и переводчик Головлев покидали техническую зону. Тренер оштрафован на 20 тысяч рублей, Головлев – на 10 тысяч.

    На 90-й минуте за агрессивное поведение, а именно толчок руками в плечо первого помощника судьи в знак несогласия с решением и толчки в грудь резервного арбитра, из технической зоны удален старший тренер команды «Оренбург» Айткулов», – сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

    Кроме того, «Оренбург» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов, шесть из которых получили желтые карточки в матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 17:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 19:22

      Как Боаша в своё время за подобное поведение с арбитром.

      3
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      Рейтинг: +839

      dimag 3 октября 2018, 18:01

      Толчки не очки

      0
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 3 октября 2018, 17:27

      Да там у газовиков совсем крыша поехала. Они просто охотились за армейцами. 6 ЖК это лихо.

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