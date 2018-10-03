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  • Моуринью – о задержке старта матча с «Валенсией»: «Полиция отказалась сопровождать команду из отеля до стадиона»

Моуринью – о задержке старта матча с «Валенсией»: «Полиция отказалась сопровождать команду из отеля до стадиона»

3 октября 2018, 07:38
4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил задержку старта матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» на пять минут.

«Мы выехали из отеля в шесть часов и планировали, что 30 минут нам хватит, чтобы добраться до стадиона. Как это бывает обычно.

Но в этот раз полиция не сопровождала нас. В итоге поездка от отеля «Лоури» до стадиона заняла 75 минут. УЕФА и судья пошли нам на встречу и разрешили нам начать матч на пять минут позже, потому что нам нужно минимум полчаса на разминку и подготовку.

Не считаю, что это оплошность клуба. Клуб сделал все возможное. Мы понимали, что рискуем опоздать, но нам в последний момент сообщили, что полиция отказалась нас сопровождать», – сказал Моуринью.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Валенсия» завершился со счетом 0:0.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Валенсия Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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FaTeK1945ru
1538544395
...Жозе,будете в Москве--- наши полицаи обязательно сопроводят.До встречи. К стати уефа примет санкции или это только РОССИЮ можно нагибать???
Ответить
Юрий Б.
1538546323
полицейские хотели денег
Ответить
Майор Балдёжник
1538566409
когда его уже попросят, мерзкий человек
Ответить
zigbert
1538571028
Узнать бы причину отказа полиции.
Ответить
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