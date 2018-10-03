Моуринью – о задержке старта матча с «Валенсией»: «Полиция отказалась сопровождать команду из отеля до стадиона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил задержку старта матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» на пять минут.

«Мы выехали из отеля в шесть часов и планировали, что 30 минут нам хватит, чтобы добраться до стадиона. Как это бывает обычно.

Но в этот раз полиция не сопровождала нас. В итоге поездка от отеля «Лоури» до стадиона заняла 75 минут. УЕФА и судья пошли нам на встречу и разрешили нам начать матч на пять минут позже, потому что нам нужно минимум полчаса на разминку и подготовку.

Не считаю, что это оплошность клуба. Клуб сделал все возможное. Мы понимали, что рискуем опоздать, но нам в последний момент сообщили, что полиция отказалась нас сопровождать», – сказал Моуринью.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Валенсия» завершился со счетом 0:0.