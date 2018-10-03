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    Моуринью – о задержке старта матча с «Валенсией»: «Полиция отказалась сопровождать команду из отеля до стадиона»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил задержку старта матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» на пять минут.

    «Мы выехали из отеля в шесть часов и планировали, что 30 минут нам хватит, чтобы добраться до стадиона. Как это бывает обычно.

    Но в этот раз полиция не сопровождала нас. В итоге поездка от отеля «Лоури» до стадиона заняла 75 минут. УЕФА и судья пошли нам на встречу и разрешили нам начать матч на пять минут позже, потому что нам нужно минимум полчаса на разминку и подготовку.

    Не считаю, что это оплошность клуба. Клуб сделал все возможное. Мы понимали, что рискуем опоздать, но нам в последний момент сообщили, что полиция отказалась нас сопровождать», – сказал Моуринью.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Валенсия» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Twitter

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    03.10.2018 07:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 15:50

      Узнать бы причину отказа полиции.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 3 октября 2018, 14:33

      когда его уже попросят, мерзкий человек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 октября 2018, 08:58

      полицейские хотели денег

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 3 октября 2018, 08:26

      ...Жозе,будете в Москве--- наши полицаи обязательно сопроводят.До встречи. К стати уефа примет санкции или это только РОССИЮ можно нагибать???

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