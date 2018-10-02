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    Шикунов: «Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается»

    Руководство «Крыльев Советов» не рассматривает вариант отставки главного тренера команды Андрея Тихонова.

    «Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать», – сказал директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Крылья Советов» завершился со счетом 2:1. Казанцы после этой игры расположились на шестой строчке в турнирной таблице с 14-ю очками в своем активе. Самарцы опустились на 15-е, предпоследнее место, набрав семь балов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2018 09:54
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