Шикунов: «Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается»

Руководство «Крыльев Советов» не рассматривает вариант отставки главного тренера команды Андрея Тихонова.

«Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать», – сказал директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Крылья Советов» завершился со счетом 2:1. Казанцы после этой игры расположились на шестой строчке в турнирной таблице с 14-ю очками в своем активе. Самарцы опустились на 15-е, предпоследнее место, набрав семь балов.