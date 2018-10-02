Матич: «Команда делит ответственность за результат с Моуринью»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал выступления команды в текущем сезоне.

После 7-ми туров чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают 10-е место в турнирной таблице. В последних трех матчах всех турниров «Юнайтед» не одержал ни одной победы.

«Команда делит ответственность за результат с главным тренером. Опытные игроки должны брать на себя ответственность и вести команду за собой.

Мы играли недостаточно хорошо и обязаны исправить ситуацию в ближайшее время», – сказал 30-летний серб.

Завтра команда Жозе Моуринью примет «Валенсию» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.