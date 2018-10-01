Полоз и Азмун сыграют впереди у «Рубина», Канунников выйдет в атаке у «Крыльев Советов»

тень м"вила незримо присутствует на поле в каждом матче Рубина
инертность, безволие....
закатили- тормози!!1!
пропустили- побежали....
и как часто случается- 90 минут не хватает....
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на заключительный матч девятого тура РПЛ.
«Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.
«Крылья Советов»: Конюхов, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ланин, Молло, Мияилович, Антон, Канунников.
Встреча состоится сегодня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
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