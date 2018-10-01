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    Полоз и Азмун сыграют впереди у «Рубина», Канунников выйдет в атаке у «Крыльев Советов»

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на заключительный матч девятого тура РПЛ.

    «Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ланин, Молло, Мияилович, Антон, Канунников.

    Встреча состоится сегодня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    01.10.2018 18:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 октября 2018, 20:47

      тень м"вила незримо присутствует на поле в каждом матче Рубина
      инертность, безволие....
      закатили- тормози!!1!
      пропустили- побежали....
      и как часто случается- 90 минут не хватает....

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 октября 2018, 20:41

      на шестом месте страшно....
      татары в перерыве подумали- подумали.....и решились на ничью)))

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      Рейтинг: +142

      SERG63 1 октября 2018, 18:43

      Поставил на ничью...

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 октября 2018, 18:28

      Желаю удачи Крыльям, в победу которых практически не верю. Но на всё воля случая!

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Sviro 1 октября 2018, 18:51

      Гоните Канунникова. Человек - неудача !

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Sviro 1 октября 2018, 19:55

      татары не должны обидеть Крылья...
      если Крылья не забьют первыми, то и татары не станут...

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