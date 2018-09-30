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Семак – о поражении от «Анжи»: «Мы получили хороший урок»

30 сентября 2018, 19:08
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментирован результат матча 9-го тура РПЛ против «Анжи» (1:2).

«Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, и ошиблись грубо. А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате.

Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто ее заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный.

«Зенит» проиграл самой бедной команде РПЛ. Как так?

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Семак Сергей
Комментарии (18)
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Рубик Докоян
1538324296
Урок ведь уже не первый в этом сезоне ; 0:4 от "Динамо" Минск, 1:3 с "Мёльде" и вот сейчас с "Анжи" 1:2. От команд, которых не отнесёшь даже к середнячкам. Ну и куда дальше ?...
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Garrincha58
1538325139
никогда и ничего в Зените не изменится пока там играют такие мажоры как Кокошка или Дзюба или такие ЗМСы как Смольников или Кузяев с Ерохиным, а про таких аргентинцев как Дриусси или Краневиттер говорить вообще не приходится это же уровень ФНЛа. Паазорникииии!!!!!
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spam2009
1538325231
Перефразируя известную русскую поговорку- бомж бомжа видит издалека. Весь фонд букмекерских ставок на победу газовоанальной трубы уходит в фонд помощи нищебродам из Онжи. Обязательное условие слива бомжами матча- разрешение в гордой горонезависимой кавказореспублике концертов небезызвестных цветных малышей из БЛЕКСТАР. Семака жаль
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Retiremen_VMF
1538327767
Это черта русского человека. Любимая команда проиграла первый раз, а гамно полились так, будто это провал сезона.
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m40
1538330686
Занятный момент. По статистике у Анжи пробег 111км, а у Зенита 107. И это при том, что часть игры Анжи играл в меньшинстве.
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Zubo
1538337079
урок: если просто стоять на поле не двигаясь ваще, то есть как столб, то Анжи может выиграть 2:0 ?
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Mariner
1538338418
Да не запариваемся ребята. У всех бывают такие косяки. Вот например: 26 сентября, среда 21:00 Леганес 2:1 Барселона. Этот Леганес на последнем месте. А вчера Барса сыграла вничью с Атлетиком. Не с Мадридским, который в конце О, а который Бильбао. Реал не так давно был разгромлен Севильей. Севилья конечно не Анжи и не Леганес, но Реал проиграл аж 0:3. Короче всё нормально.
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a-rakhmatov
1538349524
Это не урок, а позор для Зени проиграть в большинстве....а джигитов с победой!
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anjaneri
1538352816
Богданыч заслуживает всяческих похвал..., тут игроки конечно впали в расслабуху, за 25 минь жо конча мачо, посчитали победа уже в кармане... Но анжанерами я доволен , смогли сыграть на характере, и эта победа придаст игрокам ещё больше духа, молотоБойцы!
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Sergei26
1538368663
Это урок
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