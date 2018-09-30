Семак – о поражении от «Анжи»: «Мы получили хороший урок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментирован результат матча 9-го тура РПЛ против «Анжи» (1:2).

«Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, и ошиблись грубо. А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате.

Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто ее заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный.

«Зенит» проиграл самой бедной команде РПЛ. Как так?