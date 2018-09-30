Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Оренбурга»: «К московским командам судьи относятся снисходительнее. Пенальти на Чалове можно было и не давать»

Вратарь «Оренбурга»: «К московским командам судьи относятся снисходительнее. Пенальти на Чалове можно было и не давать»

30 сентября 2018, 13:42
20

Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов высказал мнение по поводу судейства в матче девятого тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

Вратарь предположил, что судья мог бы и не назначать пенальти на нападающем московской команды Федоре Чалове, с которого ЦСКА забил единственный гол в игре.

«У меня претензий к Безбородову нет. Пусть разбираются специалисты. Мое дело – мячи ловить. Понятно, что к большим московским командам, которые борются за Лигу чемпионов, относятся снисходительнее. Тем более против маленьких команд. Везде так, ничего нового. Спорные моменты в сторону больших клубов свистятся, а в сторону маленьких могут и не свистнуть.

В пятницу можно было не давать пенальти, например. Во втором тайме можно было дать пенальти [в пользу «Оренбурга»], можно было не поднимать вне игры. Говорят, что его там не было.

Игру я еще не видел, не разбирал. Да и смысл говорить, был пенальти или не был? Его уже поставили, его уже свистнули. Может быть, особого контакта Афонина с Чаловым не было», – сказал Фролов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА Фролов Евгений Чалов Федор
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Niko
1538304308
Тяжелый случай. Если на Чалове пеналь не ставить, то о ваших падениях вообще говорить даже нечего.
Ответить
Аид666
1538304415
если шипами в голову бить - не нарушение, то реально: "Мое дело – мячи ловить.".
Ответить
river31
1538305050
В принципе можно было и не ставить пендаль, а просто удалить игрока прямой КК. (Наверное и игра была бы другой и счет больше.) На усмотрение судьи. Вроде так по регламенту, но могу и ошибаться. Игра сыграна, поздно кулаками махать.
Ответить
Lester84
1538306386
Какой-то балабол. Если претензий у него нет, то почему во втором же абзаце он говорит, что пенальти можно было не давать??? Называется - никогда такого не было, и вот опять!
Ответить
Skull_Boy
1538308347
Надо ему в ухо с ноги прописать, а дальше и мозг заработает
Ответить
Olanare99
1538308866
он вообще понимает что говорит, Чалову бьют с ноги в голову и пенальти не давать, тут футбол а не UFC
Ответить
general.lizyukov
1538308967
Правильно, давно пора отменить эти идиотские правила!!! Подумаешь ногой в голову заехали - жив же!!! Череп не раскололся, мозги не разлетелись, глаза целые, зубы на месте - где тут нарушение?! Можно и не свистеть. ДБ (С)
Ответить
777+
1538310630
Игру саму, еще не видел, Момента с точкой я не разбирал!.... Но гад - судья фолы увидел, И пеналь в нашу рамку дал! Быть может, я когда-нибудь увижу, Взгляну повтор - признаюсь, что немного слеповат.... Но это в будущем - наверно, может быть, когда-то.... Ну а сегодня точно знаю: Безбородов - гад!....
Ответить
RUSARM
1538320468
Ну ,что тренер дебил сказал не было пенальти,что этот вратаришка повторяет!! Как сказал Лавров-дебилы ***!!!
Ответить
Masteralex
1538323682
конечно, бл*дь, футбол же это ММА, можно ногой заехать по башке на высоте 1.5м с вертухи не попав в мяч и за это ничего не должны давать
Ответить
Главные новости
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
1
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
7
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
1
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
7
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+