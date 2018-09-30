Вратарь «Оренбурга»: «К московским командам судьи относятся снисходительнее. Пенальти на Чалове можно было и не давать»

Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов высказал мнение по поводу судейства в матче девятого тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

Вратарь предположил, что судья мог бы и не назначать пенальти на нападающем московской команды Федоре Чалове, с которого ЦСКА забил единственный гол в игре.

«У меня претензий к Безбородову нет. Пусть разбираются специалисты. Мое дело – мячи ловить. Понятно, что к большим московским командам, которые борются за Лигу чемпионов, относятся снисходительнее. Тем более против маленьких команд. Везде так, ничего нового. Спорные моменты в сторону больших клубов свистятся, а в сторону маленьких могут и не свистнуть.

В пятницу можно было не давать пенальти, например. Во втором тайме можно было дать пенальти [в пользу «Оренбурга»], можно было не поднимать вне игры. Говорят, что его там не было.

Игру я еще не видел, не разбирал. Да и смысл говорить, был пенальти или не был? Его уже поставили, его уже свистнули. Может быть, особого контакта Афонина с Чаловым не было», – сказал Фролов.