Маркизио и Набиуллин выйдут в стартовом составе «Зенита», Долгов и Нуньес сыграют в атаке у «Анжи»

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Зенита» на матч девятого тура РПЛ.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Чайковский, Долгов, Нуньес.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Смольников, Набиуллин, Паредес, Ерохин, Маркизио, Шатов, Дзюба, Дриусси.

Встреча пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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