Американка обвинила Роналду в изнасиловании  

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть вызван в суд по делу об изнасиловании. Инцидент произошел в Лас Вегасе в 2009 году, когда португалец сменил «Манчестер Юнайтед» на мадридский клуб.

Согласно показаниям 34-летней Кэтрин Майорги, Роналду изнасиловал ее в гостиничном номере, заплатив впоследствии 375 тысяч долларов за молчание девушки. Американка утверждает, что Роналду осознал, что воспользовался ей против ее воли лишь после инцидента, после чего попросил у нее прощения.

Сам португалец не отрицает инцидента, однако утверждает, что связь между ним и Майоргой была по взаимному согласию. Тем не менее, американка уже подала гражданский иск в суд штата Невада с требованием привлечь к ответственности звезду «Ювентуса».

В настоящее время Роналду встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес. Пара воспитывает дочь, которая родилась в 2017 году.