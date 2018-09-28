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Американка обвинила Роналду в изнасиловании  

28 сентября 2018, 17:58
29

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть вызван в суд по делу об изнасиловании. Инцидент произошел в Лас Вегасе в 2009 году, когда португалец сменил «Манчестер Юнайтед» на мадридский клуб.

Согласно показаниям 34-летней Кэтрин Майорги, Роналду изнасиловал ее в гостиничном номере, заплатив впоследствии 375 тысяч долларов за молчание девушки. Американка утверждает, что Роналду осознал, что воспользовался ей против ее воли лишь после инцидента, после чего попросил у нее прощения.

Сам португалец не отрицает инцидента, однако утверждает, что связь между ним и Майоргой была по взаимному согласию. Тем не менее, американка уже подала гражданский иск в суд штата Невада с требованием привлечь к ответственности звезду «Ювентуса».

В настоящее время Роналду встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес. Пара воспитывает дочь, которая родилась в 2017 году.

Источник: Spiegel
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (29)
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Skull_Boy
1538147049
Гомик изнасиловал чювиху смешно
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Yev
1538148001
Наверное ошибка, американец, а не американка. А вообще скорее всего сам Рональдо проплатил этот "скандал".
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кузя68
1538148112
а если она взяла деньги. терь же рассказала он может с нее их обратно потребовать да еще с процентами?
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Retiremen_VMF
1538148124
Как классно. Отымели, дали почему то 375 тыщ баксов, и теперь еще и мировая известность. А что для этого надо? Правильно, дирочку между ног и все. Просто ходи и заявляй, что тебя насилуют. Я думаю они друг друга еще ни разу не видели в живую.
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altezzik
1538148495
Ну и тварь же. Деньги взяла. И слово не сдержала.
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Loko_Roma
1538153465
шкура продажная уже полляма просадила на кокс и нигеров с 25 смтровыми шлангами
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BRO_football
1538153612
За молчание деньги получила, теперь ещё и через суд хочет бабла получить. Ну не тварь ли она? Что-то мне подсказывает, что никто её не насиловал. С таким же успехом любая девушка, которая находилась с Роналду в одном городе, может подавать на него в суд по обвинению в изнасиловании.
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Dmirubo
1538154523
Нужно перед сексом всегда заключать договора, что все по взаимному согласию! Особенно таким известным и богатым личностям!
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ДЖУZ
1538156108
375 тыс это не износилование, это охренеть какая дорогая проституция)
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zigbert
1538163980
Наверное 375 тыс.долларов закончились.
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