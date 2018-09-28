Газзаев – о скандале в «Спартаке»: «Нельзя, чтобы все выплывало наружу»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал скандальную ситуацию в «Спартаке» с капитаном команды Денисом Глушаковым.

«Не должны такие проблемы, как в «Спартаке», выноситься на суд общественности. Поверьте моему огромному опыту: в любой, даже в самой успешной команде есть неурядицы и конфликтные ситуации. Игроки – живые люди, у них, как и у всех, бывают бытовые трудности, вредные привычки, сложности в личной жизни и многое другое.

Просто нельзя, чтобы все выплывало наружу. Это дестабилизирует игру, расхолаживает команду и делает ее неуправляемой и в итоге сказывается на результате. Футболисты – публичные люди, спортсмены, и должны быть примером для подражания для нашей молодежи.

Для серьезного клуба такие ситуации неприемлемы. И мне, честно говоря, сложно представить, чтобы подобные вещи, как в «Спартаке», происходили, допустим, в ЦСКА, хотя бы раз за последние 16 лет. Или в «Барселоне» или «Реале». Исключено! Хотя, еще раз подчеркну, везде их масса. Просто они остаются и решаются внутри команды. Точно так же, как и внутри семьи.

Скандалы отражаются, это видно невооруженным глазом. В дерби «Спартак» играл против ЦСКА натужно, через силу. Хотя у красно-белых футболисты в большинстве своем более опытные и мастеровитые. Но армейцы выглядели легче, интереснее – просто не хватило исполнительского мастерства, что объяснимо: идет рост молодых игроков, коллектив и команда находятся в стадии формирования.

Не готов оценивать все, что происходит с Глушаковым, кто там прав, кто виноват, но скажу одно. Неправильно, что на него сейчас выливают всю грязь. Когда он был капитаном и внес существенный вклад в чемпионство, то был хорошим. А теперь давайте смешаем его с землей?» – сказал Газзаев.