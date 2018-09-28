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  • Газзаев – о скандале в «Спартаке»: «Нельзя, чтобы все выплывало наружу»

Газзаев – о скандале в «Спартаке»: «Нельзя, чтобы все выплывало наружу»

28 сентября 2018, 10:15
7

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал скандальную ситуацию в «Спартаке» с капитаном команды Денисом Глушаковым.

«Не должны такие проблемы, как в «Спартаке», выноситься на суд общественности. Поверьте моему огромному опыту: в любой, даже в самой успешной команде есть неурядицы и конфликтные ситуации. Игроки – живые люди, у них, как и у всех, бывают бытовые трудности, вредные привычки, сложности в личной жизни и многое другое.

Просто нельзя, чтобы все выплывало наружу. Это дестабилизирует игру, расхолаживает команду и делает ее неуправляемой и в итоге сказывается на результате. Футболисты – публичные люди, спортсмены, и должны быть примером для подражания для нашей молодежи.

Для серьезного клуба такие ситуации неприемлемы. И мне, честно говоря, сложно представить, чтобы подобные вещи, как в «Спартаке», происходили, допустим, в ЦСКА, хотя бы раз за последние 16 лет. Или в «Барселоне» или «Реале». Исключено! Хотя, еще раз подчеркну, везде их масса. Просто они остаются и решаются внутри команды. Точно так же, как и внутри семьи.

Скандалы отражаются, это видно невооруженным глазом. В дерби «Спартак» играл против ЦСКА натужно, через силу. Хотя у красно-белых футболисты в большинстве своем более опытные и мастеровитые. Но армейцы выглядели легче, интереснее – просто не хватило исполнительского мастерства, что объяснимо: идет рост молодых игроков, коллектив и команда находятся в стадии формирования.

Не готов оценивать все, что происходит с Глушаковым, кто там прав, кто виноват, но скажу одно. Неправильно, что на него сейчас выливают всю грязь. Когда он был капитаном и внес существенный вклад в чемпионство, то был хорошим. А теперь давайте смешаем его с землей?» – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Глушаков Денис Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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ВетеR
1538122007
Дерьмо всегда вылезет
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Т34
1538125106
Это не Спартак выплеснул наружу эту ситуацию, а наша продажная пресса, которая рада любой, даже мизерной возможности раздуть скандал. Обывателю только дай жареную тему, он не вникает в достоверность фактов, чем и пользуются желтушные писаки. Это им удалось на все 100%. Несколько дней все пестрело в прессе о Глушакове и его семье, о "страшном и несправедливом" Спартаке, о жестоком Каррере, который взял и затушил нашу российскую "звезду", закопав его в дубле. Случилось бы это в условном "Енисее" или "Уфе", на это никто не обратил бы внимания, но тут Спартак, со своими доброжелателями, которые всегда держат наготове ушат с дерьмом. И не важно для них, что они сами, по самую шею, в этом дерьме, лишь бы плеснуть его в других.
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LIO1987
1538138146
Согласен, но они же сами светанулись...
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serppion
1538139154
Для серьезного клуба такие ситуации неприемлемы. И, честно говоря, сложно представить, чтобы подобные вещи, как в «Спартаке», происходили, допустим, в «Барселоне» или «Реале». Исключено! Футболисты – публичные люди. И, если они не соответствуют имиджу клуба, с ними попросту не связываются.
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frizom
1538141261
а Глушакова никто и не смешивает ни с чем. Особенно Массимо. Он отправил его лишь в дубль и ничего страшного не случилось. Если Денис и правда хороший и амбициозный футболист он это докажет и вернется в основу. А ситуацию как раз раздувают журналисты мусоля эту тему...
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zigbert
1538157851
О какой грязи говорит Газзаев? В Спартаке его никто не оскорблял и не выносил о нем все наружу. А вот действия самого Глушакова по отношению к Спартаку и его тренеру ,можно назвать неэтичными.
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