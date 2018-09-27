Прядкин: «Для того чтобы российские клубы стали получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, чем было вызвано решение о трансляции части матчей лиги на платных каналах.

«Все клубы европейских чемпионатов выживают за счeт платных телевизионных платформ. Подчеркну: все. К примеру, я общался с президентом испанской Ла Лиги Хавьером Тебасом, который объяснял, как их популярный чемпионат зарабатывает на телеправах.

Арифметика прибыли простая: для того чтобы наши клубы стали более или менее получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков. Именно по этой причине команды РПЛ пошли на заключение контракта между нами и «Матч ТВ», ведь в соглашении по реализации медийных аудиовизуальных прав прописано, что к 2020 году они гарантируют выход на 900 тысяч подписчиков. В крайнем случае мы будем иметь право на разрыв контракта.

Темпы хорошие уже сейчас – на сегодняшний день количество подписчиков приближается к 400 тысячам», – сказал Прядкин.