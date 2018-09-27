Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Прядкин: «Для того чтобы российские клубы стали получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков»

Прядкин: «Для того чтобы российские клубы стали получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков»

27 сентября 2018, 14:30
31

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, чем было вызвано решение о трансляции части матчей лиги на платных каналах.

«Все клубы европейских чемпионатов выживают за счeт платных телевизионных платформ. Подчеркну: все. К примеру, я общался с президентом испанской Ла Лиги Хавьером Тебасом, который объяснял, как их популярный чемпионат зарабатывает на телеправах.

Арифметика прибыли простая: для того чтобы наши клубы стали более или менее получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков. Именно по этой причине команды РПЛ пошли на заключение контракта между нами и «Матч ТВ», ведь в соглашении по реализации медийных аудиовизуальных прав прописано, что к 2020 году они гарантируют выход на 900 тысяч подписчиков. В крайнем случае мы будем иметь право на разрыв контракта.

Темпы хорошие уже сейчас – на сегодняшний день количество подписчиков приближается к 400 тысячам», – сказал Прядкин.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1538049341
Есть несколько вполне понятных причин, почему у нас клубы не получают хорошие деньги от телеправ, как в Европе: 1. У нас люди беднее. Намного. Средняя зарплата по Испании 1640 евро, минимальная 825. В РФ это 550 и 123 евро соответственно. Наш человек в 3-7 раз беднее испанца, который по меркам Европы тоже бедняк. И это оф. данные, а неофициальные ещё хуже. 2. А за что платить? Можно поднапрячься и раскошелиться на платные каналы, если знать, что платишь за качество. Кого ни возьми, все плюются от Канделаки-ТВ. А уровень команд РПЛ. Прямо-таки, что за матч не возьми, не хуже Эль-Классико. Я недавно сравнивал коэффицент гол/матч, и по этому показателю РПЛ хуже даже, чем польская Экстракласса.
Ответить
Fan Loko mik
1538049477
Лучше качество игры для начала поднимите!!!! А потом про подписку вещайте! За просмотр этого убожища нужно ещё зрителям доплачивать!!!
Ответить
slavа0508
1538049918
Для начало нужно доход в стране поднять....хотя и опубликовано что средняя заработная плата за 30000 руб....может это за счёт двух столиц так сумма вышла у нас в городе в среднем 15000...а уж 25-30 тыс найти работу это счастье......а во вторых как многие и пишут чемпионат должен вырасти...я конечно понимаю не будет денег не будет классных легов...но для начала надо начать с самоодачи на поле...а то ходят как туристы за исключением нескольких матчей.....
Ответить
giluxa1963
1538050232
ну когда же кремлевские уб....... перестанут сравнивать всех с Европой когда у нас за МКАДом сплошная нищета и при зарплате в 20000, а на селе еще меньше , не до платных каналов народ думает как бы выжить
Ответить
bset
1538050957
Я тут на днях подумал, а не поддержать ли деньгами наш футбол. Решил такой купить трансляцию в Матч Премьер. Сначала мне сказали, что трансляция в мобильном приложении и в браузере с компьютера - разные вещи, нужно платить дважды. Т.е. вариант, когда я бегу домой с телефоном, а потом сажусь за ПК досматривать не рассматривается. Хорошо. Решил попробовать купить на телефоне. После оплаты приложение стало вылетать. А в те пару секунд, на которые выскакивала трансляция, я увидел, что там с натяжкой HD качество. В итоге досмотрел матч на Сопке в FullHD качестве, бесплатно. Так что не представляю, как вы собираетесь зарабатывать через телевизионные права. Я уже молчу про продажу билет "на свой страх и риск" на матч Енисей - Спартак.
Ответить
deimos88
1538051538
Вот честно покупал, 3 трансляции в этом сезоне за 75р, думал смотреть без " "сопкастовых" запинок,вылетов,зависов, HD картинку с ****.камерами, и что в итоге: все тоже самое как на сопкасте, только за 75р, да пошли они теперь на х.., сначала подготовить нужно товар, а затем уже продавать.
Ответить
m40
1538051639
Наверное буду непопулярен. Но у нас сильна страсть к халяве, надо это как-то перебарывать. Да, я в курсе про уровень зарплат, сам не из богатого региона. Только и канал Футбол премьер стоит 219р, в той же Испании подписка стоит куда больше 3 евро в месяц. Да и цены на стадион от 20 евро (средняя цена 53! евро), при том что уровень жизни действительно не самый высокий в Европе (в Эстремадуре зарплаты вообще 400 евро есть, в Андалусии 700, север значительно побогаче 2000 евро). Хотя вот спроси меня: почему сам до сих пор не подписался? Отвечу так же как и остальные- жалко отдавать лишние 200 сотки при невыдающейся зарплате) Но тут есть и другая сторона. В Испании, несмотря на уровень жизни, футбол это продукт который пользуется спросом за пределами страны. Его смотрят миллионы людей в других странах, поэтому очень приличные зарплаты игроков примера, особенно грандов, обоснованны. Испания нехило продает права на телетрансляции. Про Англию и говорить нечего. А вот у нас в этом плане какой то чудовищный перекос. За пределами страны наш чемпионат мало кому интересен, а внутри страны он стоит очень дешево. Поэтому Зарплата Кокорина в милллион рублей в день выглядит издевательством над народом на фоне всё тех же нищенских пенсий. По нормальному, наш футбол должен соответствовать уровню жизни и спросу на него. То есть, если убрать этот пафос и жить по средствам, то наш чемпионат очень сильно откатится в таблице УЕФА. Вон в странах с высоким уровнем жизни типа Швеции, Дании, Австрии, Финляндии, Австрии, Бельгии клубный футбол довольно скромный- живут по средствам и без мании величия. Перепад зарплат между рядовыми гражданами и футболистами ведущих клубов не такой колоссальный как у нас. А у нас получается какой то мыльный пузырь- клубы в провинции исчезают, а ведущие команды жируют на деньги госкорпораций.
Ответить
vladimir-7
1538053120
Нужно меньше платить футболистам зарплату, особенно легионерам, вот тогда у клубов будет оставаться больше денег и естественно должны подешеветь билеты и народ будет ходить на стадионы, будет приличная прибыль клубам и, особо, не потребуются деньги от ТВ. Кроме того, нужно сократить штат РФС и РПЛ и сократить им зарплату. Этим всем труженикам нужно платить среднюю зар- плату по России, а недовольные могут уйти на работу сталеварами к мартеновским печам, шахтерами, лесорубами и др. специальностей.
Ответить
tilvan
1538054009
сравните качество трансляции (говно)МатчТВ с тем же Sky и поймете, почему люди не хотят платить.
Ответить
ivany4
1538062872
г-н Прядкин, для того чтобы российские клубы стали получать доход от телетрансляций, от переполненных стадионов, от продажи атрибутики и т.п. - для начала, они должны научиться играть в футбол высокого качества. Ну и соответственно, клубы, должны научиться вести футбольный бизнес.
Ответить
Главные новости
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
3
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
2
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+