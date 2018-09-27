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  • Дзюба: «Глушакову придется куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля»

Дзюба: «Глушакову придется куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля»

27 сентября 2018, 07:09
54

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался относительно ситуации вокруг капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

«Стоит ли Глушакову уйти? Возможно. Сейчас у него некоторое испытание в жизни. Наверное, придется куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля.

В нашей стране всегда так – либо ты король, либо ты худший, все всегда может поменяться в ту или иную сторону. Глушаков уже взрослый парень и если захочет, то проявит свой характер, проанализирует где и в чем неправ.

Я не вмешиваюсь, это его дело. Надеюсь, он с честью выйдет из этой ситуации», – рассказал Дзюба в эфире телепередачи «Футбол России».

Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом команды и переведен в дубль решением главного тренера Массимо Карреры.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Глушаков Денис
Комментарии (54)
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a-rakhmatov
1538021738
По стопам Дзюбы в тульский "Арсенал"....
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Мары
1538022566
А по моему это вообще не дело Дзюбы. В команде и без него разберутся.
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anatolich72
1538023450
Дзюба- иуда и лучше бы молчал.
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Рубик Докоян
1538028030
В этом возрасте чаще доигрывают, чем доказывают...
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petrucho-spb
1538028914
УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ....Пусть сам расставит запятую,взрослый мальчик.
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oyabun
1538030121
Артем, если говоришь "не вмешиваюсь", то и нечего Глушакова обсуждать. Спартак и сам без твоих "глубокомысленных" рассуждений разберется. А так... очень четко прослеживается твое зенитовское желание ослабить соперника, убрав из команды далеко не самого худшего игрока.
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Dominator777
1538031995
Выскажусь просто - в прошлом сезоне Глушакова на руках носили, в этом - об него ноги вытирают. Почему? Что, он за пол-года играть разучился? Причина вероятнее всего скрыта в отношениях между ним и тренером. Нужно искать между ними компромисс, что пойдет на пользу и клубу, и тренеру, и самому Глушакову.
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prezent2017
1538033744
А его свинарник отпустит просто так?
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Юрий Б.
1538036211
Для того чтобы что-то советовать надо понять нуждается ли человек в Ваших советах
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zigbert
1538124102
Глушакову ничего не мешало показывать свою игру в Спартаке. В снижении своего уровня он во многом виноват сам. Жаловаться ему не на что ,тем более с таким хорошим контрактом. А вместо этого он помогает разгореться конфликту с главным тренером.
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