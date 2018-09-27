Дзюба: «Глушакову придется куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался относительно ситуации вокруг капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

«Стоит ли Глушакову уйти? Возможно. Сейчас у него некоторое испытание в жизни. Наверное, придется куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля.

В нашей стране всегда так – либо ты король, либо ты худший, все всегда может поменяться в ту или иную сторону. Глушаков уже взрослый парень и если захочет, то проявит свой характер, проанализирует где и в чем неправ.

Я не вмешиваюсь, это его дело. Надеюсь, он с честью выйдет из этой ситуации», – рассказал Дзюба в эфире телепередачи «Футбол России».

Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом команды и переведен в дубль решением главного тренера Массимо Карреры.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется