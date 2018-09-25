Во время чемпионата мира-2018 предотвратили 170 попыток прорваться на поле

На чемпионате мира-2018, прошедшем летом в России, было совершено более сотни попыток несанкционированно прорваться на футбольное поле. Об этом рассказал глава оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

«Было предотвращено более 170 попыток оказаться на поле незаконно. Это очень хороший показатель обеспечения безопасности», – считает Сорокин.

При этом выход на поле посторонних лиц случился во время финального матча.