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    Во время чемпионата мира-2018 предотвратили 170 попыток прорваться на поле

    На чемпионате мира-2018, прошедшем летом в России, было совершено более сотни попыток несанкционированно прорваться на футбольное поле. Об этом рассказал глава оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

    «Было предотвращено более 170 попыток оказаться на поле незаконно. Это очень хороший показатель обеспечения безопасности», – считает Сорокин.

    При этом выход на поле посторонних лиц случился во время финального матча.

    Источник: Associated Press

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    25.09.2018 22:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 27 октября 2018, 06:53

      Среди этих 170 граждан был невнесённый в заявку сборной России Антон Заболотный, пытавшийся незаметно выйти на замену.

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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 26 сентября 2018, 01:19

      Ну этих ********* в финале запомнили все...Счёт забудут,а то что на поле дебилы выбежали будут помнить долго.Сущность..

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 сентября 2018, 00:10

      А на 171 забили....

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