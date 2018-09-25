На матч Россия – Турция в Сочи за сутки было продано пять тысяч билетов

Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал, как прошел первый день продаж билетов на матч второго тура Лиги наций между сборными России и Турции.

Игра состоится 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт», который вмещает около 44 287 зрителей.

«Продажа билетов на матч Россия – Турция только вчера стартовала. Можно сказать, что за 12-15 часов продано порядка пяти тысяч билетов», – сказал Карпович.

Ранее РФС открыл продажу билетов на встречу третьего тура Лиги наций Россия – Швеция, который пройдет 11 октября в Калининграде.

«Билеты на игру мы выпускаем партиями. Судя по темпам продаж, на этом матче мы ожидаем аншлаг», – добавил руководитель коммерческого департамента РФС.