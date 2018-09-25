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    На матч Россия – Турция в Сочи за сутки было продано пять тысяч билетов

    Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал, как прошел первый день продаж билетов на матч второго тура Лиги наций между сборными России и Турции.

    Игра состоится 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт», который вмещает около 44 287 зрителей.

    «Продажа билетов на матч Россия – Турция только вчера стартовала. Можно сказать, что за 12-15 часов продано порядка пяти тысяч билетов», – сказал Карпович.

    Ранее РФС открыл продажу билетов на встречу третьего тура Лиги наций Россия – Швеция, который пройдет 11 октября в Калининграде.

    «Билеты на игру мы выпускаем партиями. Судя по темпам продаж, на этом матче мы ожидаем аншлаг», – добавил руководитель коммерческого департамента РФС.

    Источник: ТАСС

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    25.09.2018 13:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 сентября 2018, 16:46

      Простая арифметика...Минимальный 1000*5000=5000000 минимум...Прям шоу-бизнес...Осталось еще гастроли по всей матушке организовать...

      2
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 25 сентября 2018, 16:42

      Эти билеты БЕСПЛАТНО НАДО РАЗДАВАТЬ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 25 сентября 2018, 14:23

      Вот Шведам подарочек сделали -в Калининграде у них под боком матч!Они бы ещё в Стокгольме его провели!

      3
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      Рейтинг: +67327

      portero > AtticusFinch 25 сентября 2018, 21:43

      так и туркам тоже... могли сделать наоборот и это было бы понятнее

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      Рейтинг: +21

      mixa1972 25 сентября 2018, 14:20

      Только на kassir.ru самый дешевый 3500 + 10%. Спасибо Карпович!!!!

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