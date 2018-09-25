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  • На матч Россия – Турция в Сочи за сутки было продано пять тысяч билетов

На матч Россия – Турция в Сочи за сутки было продано пять тысяч билетов

25 сентября 2018, 13:37
5

Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал, как прошел первый день продаж билетов на матч второго тура Лиги наций между сборными России и Турции.

Игра состоится 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт», который вмещает около 44 287 зрителей.

«Продажа билетов на матч Россия – Турция только вчера стартовала. Можно сказать, что за 12-15 часов продано порядка пяти тысяч билетов», – сказал Карпович.

Ранее РФС открыл продажу билетов на встречу третьего тура Лиги наций Россия – Швеция, который пройдет 11 октября в Калининграде.

«Билеты на игру мы выпускаем партиями. Судя по темпам продаж, на этом матче мы ожидаем аншлаг», – добавил руководитель коммерческого департамента РФС.

Источник: ТАСС
Россия Турция
Комментарии (5)
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mixa1972
1537874427
Только на kassir.ru самый дешевый 3500 + 10%. Спасибо Карпович!!!!
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ArReal
1537874591
Вот Шведам подарочек сделали -в Калининграде у них под боком матч!Они бы ещё в Стокгольме его провели!
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Axe111
1537882963
Эти билеты БЕСПЛАТНО НАДО РАЗДАВАТЬ!!!!!
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KOLBIS
1537883200
Простая арифметика...Минимальный 1000*5000=5000000 минимум...Прям шоу-бизнес...Осталось еще гастроли по всей матушке организовать...
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