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    Черчесов: «Заявку на матч со Швецией объявим первого или второго числа»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда он объявит состав команды на матчи Лиги наций, которые пройдут в октябре.

    «Заявку на матч мы будем объявлять первого или второго числа.

    Возвращение Акинфеева? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Мы общались по телефону до игры ЦСКА в Лиге чемпионов. Посмотрим.

    До объявления состава еще есть время. Он ездил на медобследование, есть определенные вопросы, которые мы должны обсудить. От итогов и будем отталкиваться», – сказал Черчесов.

    Сборная России сыграет со Швецией 11 октября, со сборной Турции – 14 октября.

    Источник: ТАСС

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    24.09.2018 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 сентября 2018, 11:25

      Победный состав не меняют, но футбол - это футбол и главному тренеру виднее. Ну, а мы будем с интересом ждать объявления состава.

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