Черчесов: «Заявку на матч со Швецией объявим первого или второго числа»

Победный состав не меняют, но футбол - это футбол и главному тренеру виднее. Ну, а мы будем с интересом ждать объявления состава.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда он объявит состав команды на матчи Лиги наций, которые пройдут в октябре.
«Заявку на матч мы будем объявлять первого или второго числа.
Возвращение Акинфеева? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Мы общались по телефону до игры ЦСКА в Лиге чемпионов. Посмотрим.
До объявления состава еще есть время. Он ездил на медобследование, есть определенные вопросы, которые мы должны обсудить. От итогов и будем отталкиваться», – сказал Черчесов.
Сборная России сыграет со Швецией 11 октября, со сборной Турции – 14 октября.