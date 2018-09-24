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  • Газзаев: «По дерби увидел хорошие и серьезные перспективы ЦСКА»

Газзаев: «По дерби увидел хорошие и серьезные перспективы ЦСКА»

24 сентября 2018, 10:18
7

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил молодых игроков армейского клуба по итогам столичного дерби со «Спартаком».

«Игроки ЦСКА, как хозяева поля, больше контролировали мяч, играли азартнее. В целом команды показали очень красивое дерби, проявили себя с самой лучшей стороны.

Думаю, молодежи ЦСКА не хватило опыта. У «Спартака» опыта и мастерства побольше, но ЦСКА демонстрировал компактную игру, поэтому результат закономерен.

Чем больше молодые игроки ЦСКА будут играть, тем лучше. У команды произошло существенное обновление состава, и чем больше тренерский штаб будет доверять новым футболистам игрового времени, тем они больше будут прибавлять в мастерстве, добавлять во всех качествах, чтобы соответствовать уровню ЦСКА, потому что задачи у команды самые большие.

Уверенность и доверие тренера – самые главные факторы для роста молодых игроков. По сегодняшней игре я увидел хорошие и серьезные перспективы у армейцев», – сказал Газзаев.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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amazonaws
1537774690
Спартак сыграл как обычно в этом сезоне и ничем ЦСКА не удивил. У Спартака был план на игру, но команда его не выполнила. Слабый контроль мяча, нет атакующей игры, только силовые единоборства и один голевой стандарт. Спартаковцы много фолили, а некоторые должны били горчичники получить, но Карасёв пожалел. В целом игра у Спартака не получилась. ЦСКА свой план выполнил, но частично, не удалось забить победный гол. По игре - ЦСКА потерял два очка, а Спартак одно приобрёл. С такой слабой игрой в атаке, за титул "Спартак" уже не поборется. У «Спартака» постоянно какие-то метания из стороны в сторону, а от чемпионской игры не осталось и следа. Остались только былые воспоминания, которые всем уже набили оскомину. По статистике ЦСКА выглядел предпочтительнее кризисного Спартака и по игре смотрелся лучше. Всего ударов у команд- 7:10. Удары в створ – у ЦСКА 2, а у Спартака 1 со стандарта за два тайма игры. Командно Спартак очень сильно СДАЛ и перешел на силовую борьбу вместо того, чтобы вести атакующую! А игроки ЦСКА не смогли дожать Спартак за счёт неточных ударов во воротам и плохого розыгрыша у штрафной и в штрафной Спартака. У ЦСКА новая молодая команда. Гончаренко показал себя умельцем работы с молодежью. Понятно, чего человек хочет, что он создаёт. ЦСКА в процессе становления и игра показала, что у ЦСКА есть над чем работать.
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prezent2017
1537776968
В лупу рассматривал наверное. Поставил бы Карась пен, сразу бы заплакал, депутат усатый, мля.
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zigbert
1537802339
Молодым везде у нас дорога.
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