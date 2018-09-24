Газзаев: «По дерби увидел хорошие и серьезные перспективы ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил молодых игроков армейского клуба по итогам столичного дерби со «Спартаком».

«Игроки ЦСКА, как хозяева поля, больше контролировали мяч, играли азартнее. В целом команды показали очень красивое дерби, проявили себя с самой лучшей стороны.

Думаю, молодежи ЦСКА не хватило опыта. У «Спартака» опыта и мастерства побольше, но ЦСКА демонстрировал компактную игру, поэтому результат закономерен.

Чем больше молодые игроки ЦСКА будут играть, тем лучше. У команды произошло существенное обновление состава, и чем больше тренерский штаб будет доверять новым футболистам игрового времени, тем они больше будут прибавлять в мастерстве, добавлять во всех качествах, чтобы соответствовать уровню ЦСКА, потому что задачи у команды самые большие.

Уверенность и доверие тренера – самые главные факторы для роста молодых игроков. По сегодняшней игре я увидел хорошие и серьезные перспективы у армейцев», – сказал Газзаев.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.