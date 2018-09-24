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    Газзаев: «По дерби увидел хорошие и серьезные перспективы ЦСКА»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил молодых игроков армейского клуба по итогам столичного дерби со «Спартаком».

    «Игроки ЦСКА, как хозяева поля, больше контролировали мяч, играли азартнее. В целом команды показали очень красивое дерби, проявили себя с самой лучшей стороны.

    Думаю, молодежи ЦСКА не хватило опыта. У «Спартака» опыта и мастерства побольше, но ЦСКА демонстрировал компактную игру, поэтому результат закономерен.

    Чем больше молодые игроки ЦСКА будут играть, тем лучше. У команды произошло существенное обновление состава, и чем больше тренерский штаб будет доверять новым футболистам игрового времени, тем они больше будут прибавлять в мастерстве, добавлять во всех качествах, чтобы соответствовать уровню ЦСКА, потому что задачи у команды самые большие.

    Уверенность и доверие тренера – самые главные факторы для роста молодых игроков. По сегодняшней игре я увидел хорошие и серьезные перспективы у армейцев», – сказал Газзаев.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ТАСС

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    24.09.2018 10:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 18:18

      Молодым везде у нас дорога.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 11:16

      В лупу рассматривал наверное. Поставил бы Карась пен, сразу бы заплакал, депутат усатый, мля.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 сентября 2018, 10:38

      Спартак сыграл как обычно в этом сезоне и ничем ЦСКА не удивил.
      У Спартака был план на игру, но команда его не выполнила.
      Слабый контроль мяча, нет атакующей игры, только силовые единоборства и один голевой стандарт.
      Спартаковцы много фолили, а некоторые должны били горчичники получить, но Карасёв пожалел.
      В целом игра у Спартака не получилась.
      ЦСКА свой план выполнил, но частично, не удалось забить победный гол.
      По игре - ЦСКА потерял два очка, а Спартак одно приобрёл.
      С такой слабой игрой в атаке, за титул "Спартак" уже не поборется.
      У «Спартака» постоянно какие-то метания из стороны в сторону, а от чемпионской игры не осталось и следа.
      Остались только былые воспоминания, которые всем уже набили оскомину.
      По статистике ЦСКА выглядел предпочтительнее кризисного Спартака и по игре смотрелся лучше.
      Всего ударов у команд- 7:10.
      Удары в створ – у ЦСКА 2, а у Спартака 1 со стандарта за два тайма игры.
      Командно Спартак очень сильно СДАЛ и перешел на силовую борьбу вместо того, чтобы вести атакующую!
      А игроки ЦСКА не смогли дожать Спартак за счёт неточных ударов во воротам и плохого розыгрыша у штрафной и в штрафной Спартака.
      У ЦСКА новая молодая команда.
      Гончаренко показал себя умельцем работы с молодежью.
      Понятно, чего человек хочет, что он создаёт.
      ЦСКА в процессе становления и игра показала, что у ЦСКА есть над чем работать.

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > amazonaws 24 сентября 2018, 10:52

      Нормально игру оценил и подтвердил слова В.Газзаева.

      3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > amazonaws 24 сентября 2018, 11:01

      Адекватно и все по делу, хорошая оценка игры.

      2
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      Рейтинг: +451

      frizom > amazonaws 24 сентября 2018, 13:25

      ничего страшного со Спартаком не случилось. Надо найти адекватные замены и настроить атакующую игру. За 1-2 матча это не делается. Но Массимо справится... как всегда

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