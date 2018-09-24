Перестройка «Сантьяго Бернабеу» обойдется «Реалу» в 525 миллионов

Руководство «Реала» представило проект реконструкции своего домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Он был открыт в 1947 году. Дважды арену реконструировали – в 1982 и 2001 годах. Сейчас она вмещает 81 044 зрителя.

«Этот план был одобрен в мае 2017 года. Теперь мы можем говорить о реконструкции стадиона. Сейчас нам предстоит провести тендер на работы и утвердить предложение о финансировании.

Мы рассчитываем, что работы начнутся в начале следующего года. По предварительным оценкам они продлятся три с половиной года.

Стоимость работ должна была составить 400 миллионов евро, но изменение проекта для соблюдения новых требований Мадридского суда привело к увеличению суммы до 525 миллионов евро.

Новый стадион будет приносить нам 150 миллионов евро каждый год», – рассказал президент «Реала» Флорентино Перес.