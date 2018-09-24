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    Перестройка «Сантьяго Бернабеу» обойдется «Реалу» в 525 миллионов

    Руководство «Реала» представило проект реконструкции своего домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Он был открыт в 1947 году. Дважды арену реконструировали – в 1982 и 2001 годах. Сейчас она вмещает 81 044 зрителя.

    «Этот план был одобрен в мае 2017 года. Теперь мы можем говорить о реконструкции стадиона. Сейчас нам предстоит провести тендер на работы и утвердить предложение о финансировании.

    Мы рассчитываем, что работы начнутся в начале следующего года. По предварительным оценкам они продлятся три с половиной года.

    Стоимость работ должна была составить 400 миллионов евро, но изменение проекта для соблюдения новых требований Мадридского суда привело к увеличению суммы до 525 миллионов евро.

    Новый стадион будет приносить нам 150 миллионов евро каждый год», – рассказал президент «Реала» Флорентино Перес.

    Источник: Marca

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    24.09.2018 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 16:20

      Жизнь заставляет совершенствовать спортивные арены придавая им эффектный вид. Лишь бы все это происходило в рамках закона.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 12:55

      ну значит громких трансферов у реала в скором будущем не намечается !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 сентября 2018, 08:04

      С Питера строителей позовите - обойдётся в 500 миллиардов

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Nerlinger 24 сентября 2018, 09:40

      В Питере "спецы" по строительству, а по перестройке это в Москву на консультацию. "Лужники" ведь реконструировали и более 25 миллиардов рублей потратили.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 24 сентября 2018, 08:03

      на картинке объект выглядит так футуристично, что извините за тавтологию, кажется не реальным)

      4
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      Рейтинг: +8

      footbalist1985 24 сентября 2018, 07:30

      реал лучший)))

      1
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