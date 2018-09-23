Кононов – о матче с «Рубином»: «Для «Арсенала» итог неудовлетворительный»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:2). «Канониры» вели в этой встрече со счетом 2:0, но упустили победу.

«Итог неудовлетворительный. В конце матча команда просела слишком глубоко. Играть необходимо все 90 минут матча. Мы отдали сопернику мяч и пространство, поэтому и получилось такая концовка. Нужно было играть более грамотно и контролировать игру в отборе.

Играть и забивать – вот что нужно, а не стоять и смотреть, что делает соперник. Я это и ребятам говорю. Сегодня мы почувствовали, к чему это приводит, когда не играешь сам. Мы не должны были так делать.

Сейчас надо готовиться к двум играм, особенно на Кубок. Надо двигаться дальше и ошибки исправлять», – цитирует Кононова ТСН24.