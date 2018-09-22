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    Моуринью – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Мне не понравилось, как играл «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

    «Я ожидал, что моя команда будет играть лучше, чем мы играем сейчас. Я думал, что мы победим. Это противоречиво, но сегодня я расстроен больше, чем после поражения от «Тоттенхэма».

    Очевидно, что тогда мы проиграли, но мне очень, очень понравлюсь, как мы играли. Сегодня результат был лучше, но мне не понравилась команда.

    Я не могу объяснить разный настрой команды, потому что у меня этого не происходит. Мне сложно объяснить это», – сказал Моуринью.

    «МЮ» с десятью очками занимает шестую строчку в таблице.

    Источник: Manchester Evening News

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    22.09.2018 22:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +288

      фантоци 23 сентября 2018, 20:10

      Как ты их учишь,так они и играют

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 23 сентября 2018, 11:44

      Жозе,открою тебе секрет,всему миру не нравится как сейчас играет МЮ!!!

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 23 сентября 2018, 05:45

      Жозе уйдет из команды, тогда Юнайтед играет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 сентября 2018, 04:46

      Жозе ждёт, когда команда начнёт играть лучше, а команда ждёт, когда Жозе уволят.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 сентября 2018, 23:43

      Все эти дутые тренеры просто гавнюки с понтами не больше. Тем более которые считают бабки. Фуфел чистый фуфел.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2018, 23:34

      Маур хорош п..здеть! Как резко переобулся... При тебе у МЮ почти всегда такой ватокат, а редкие матчи как с Янг Бойзом бывают как праздник... И то там с натяжкой было поначалу... Про матч с волками, это стыдоба. Соперник у которого состав и ресурсы куда меньше, играл в интересный, атакующий футбол и вообщем-то повезло, что ещё МЮ не проиграли ДОМАШНИЙ матч. Маур довольно. П..здуй уже, до..бал!

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 22 сентября 2018, 23:20

      Похоже на ситуацию в Спартаке. Надо что-то делать.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > DOCTOR PENALTY 22 сентября 2018, 23:30

      Вообще ни капли... Достаточно посмотреть на место в таблице и на отставание от лидера... К тому же при Мауре у МЮ игра почти всегда убога, но в этот раз результат она вообще не даёт...

      2
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 22 сентября 2018, 23:15

      автобус

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