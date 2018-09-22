Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

«Я ожидал, что моя команда будет играть лучше, чем мы играем сейчас. Я думал, что мы победим. Это противоречиво, но сегодня я расстроен больше, чем после поражения от «Тоттенхэма».

Очевидно, что тогда мы проиграли, но мне очень, очень понравлюсь, как мы играли. Сегодня результат был лучше, но мне не понравилась команда.

Я не могу объяснить разный настрой команды, потому что у меня этого не происходит. Мне сложно объяснить это», – сказал Моуринью.

«МЮ» с десятью очками занимает шестую строчку в таблице.