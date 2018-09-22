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  • Моуринью – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Мне не понравилось, как играл «МЮ»

Моуринью – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Мне не понравилось, как играл «МЮ»

22 сентября 2018, 22:26
9

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

«Я ожидал, что моя команда будет играть лучше, чем мы играем сейчас. Я думал, что мы победим. Это противоречиво, но сегодня я расстроен больше, чем после поражения от «Тоттенхэма».

Очевидно, что тогда мы проиграли, но мне очень, очень понравлюсь, как мы играли. Сегодня результат был лучше, но мне не понравилась команда.

Я не могу объяснить разный настрой команды, потому что у меня этого не происходит. Мне сложно объяснить это», – сказал Моуринью.

«МЮ» с десятью очками занимает шестую строчку в таблице.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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isco2307
1537647355
автобус
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DOCTOR PENALTY
1537647656
Похоже на ситуацию в Спартаке. Надо что-то делать.
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ivanthebest
1537648454
Маур хорош п..здеть! Как резко переобулся... При тебе у МЮ почти всегда такой ватокат, а редкие матчи как с Янг Бойзом бывают как праздник... И то там с натяжкой было поначалу... Про матч с волками, это стыдоба. Соперник у которого состав и ресурсы куда меньше, играл в интересный, атакующий футбол и вообщем-то повезло, что ещё МЮ не проиграли ДОМАШНИЙ матч. Маур довольно. П..здуй уже, до..бал!
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RedWhiteFans2
1537648991
Все эти дутые тренеры просто гавнюки с понтами не больше. Тем более которые считают бабки. Фуфел чистый фуфел.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1537667190
Жозе ждёт, когда команда начнёт играть лучше, а команда ждёт, когда Жозе уволят.
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XoVoS
1537670709
Жозе уйдет из команды, тогда Юнайтед играет хорошо.
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Oldtrafford83/97
1537692281
Жозе,открою тебе секрет,всему миру не нравится как сейчас играет МЮ!!!
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фантоци
1537722628
Как ты их учишь,так они и играют
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