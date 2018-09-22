Гол Занева не спас «Енисей» от поражения от «Урала»

Завершился матч восьмого тура РПЛ между «Енисеем» и «Уралом» (1:2). Предлагаем вашему вниманию голы встречи в режиме реального времени.
0:1 – Семакин, 25 (в свои ворота)
Енисей – Урал. 0:1. Максим Семакин (автогол), Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
0:2 – Ильин, 58
Енисей – Урал. 0:2. Владимир Ильин, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
1:2 – Занев, 59
Енисей – Урал. 1:2. Петар Занев, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
Источник: Twitter