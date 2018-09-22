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    Кузяев: «Хотим взять реванш у «Локомотива» за прошлогодние 0:3»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива».

    – Игра с «Локомотивом» по накалу будет такой же, как недавняя со «Спартаком»?

    – Да. «Локомотив» – действующий чемпион. Это – раз. Второе – мы очень хотим взять реванш за прошлогодние 0:3 на арене «Санкт-Петербург». Так что полны решимости дать настоящий бой.

    – «Локомотив» в российском первенстве идет на 10-м месте, да и «Галатасараю» в Лиге чемпионов крупно уступил на выезде…

    – Я смотрел первый тайм этого матча. Могу сказать, что «Локо» имел в нем два стопроцентных момента. Играл хорошо. Просто не повезло. Что касается потери очков в чемпионате… Эта команда по-прежнему чемпион страны. Поэтому мотивация у каждого из нас будет зашкаливать.

    Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет завтра, 23 сентября, и начинается в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2018 11:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 10:59

      Будет жарко.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 сентября 2018, 12:40

      На поле может быть, а в городе колотун. ))) +10-13 и холодный ветер задувает.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2018, 10:10

      этот тур гостевой выигрывают гости значит победят Локо и Спартак

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2018, 21:10

      Правильное решение!

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 22 сентября 2018, 17:52

      Нужно думать не о реванше за прошлый год, а о победе, которая даст 3 очка и приблизит команду к чемпионству в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 22 сентября 2018, 15:26

      Думаю реванш состоится Зенит -Локо 3-1 мой прогноз

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 сентября 2018, 15:19

      5:0 в самый раз будет.

      2
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 22 сентября 2018, 14:40

      зенит локо, цска -спартак ! Вах, что за ТУР! как раз погода ГГ , можно наблюдать)

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 22 сентября 2018, 14:24

      Ну, что тут скажешь, нормальное такое желание.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 22 сентября 2018, 13:23

      Не вариант. Локо победит.уверен!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Антон bx14e 23 сентября 2018, 10:08

      и я уверен тоже

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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 22 сентября 2018, 12:16

      Всё в их ногах

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