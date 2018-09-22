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  • Кузяев: «Хотим взять реванш у «Локомотива» за прошлогодние 0:3»

Кузяев: «Хотим взять реванш у «Локомотива» за прошлогодние 0:3»

22 сентября 2018, 11:19
12

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива».

– Игра с «Локомотивом» по накалу будет такой же, как недавняя со «Спартаком»?

– Да. «Локомотив» – действующий чемпион. Это – раз. Второе – мы очень хотим взять реванш за прошлогодние 0:3 на арене «Санкт-Петербург». Так что полны решимости дать настоящий бой.

– «Локомотив» в российском первенстве идет на 10-м месте, да и «Галатасараю» в Лиге чемпионов крупно уступил на выезде…

– Я смотрел первый тайм этого матча. Могу сказать, что «Локо» имел в нем два стопроцентных момента. Играл хорошо. Просто не повезло. Что касается потери очков в чемпионате… Эта команда по-прежнему чемпион страны. Поэтому мотивация у каждого из нас будет зашкаливать.

Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет завтра, 23 сентября, и начинается в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кузяев Далер
Комментарии (12)
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qawzsexdr
1537607771
Всё в их ногах
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Антон bx14e
1537611815
Не вариант. Локо победит.уверен!
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Антибиотик
1537615441
Ну, что тут скажешь, нормальное такое желание.
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DeStar
1537616445
зенит локо, цска -спартак ! Вах, что за ТУР! как раз погода ГГ , можно наблюдать)
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Урия Гип
1537618741
5:0 в самый раз будет.
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zubr252
1537619202
Думаю реванш состоится Зенит -Локо 3-1 мой прогноз
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baden69
1537627945
Нужно думать не о реванше за прошлый год, а о победе, которая даст 3 очка и приблизит команду к чемпионству в этом сезоне.
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prezent2017
1537639838
Правильное решение!
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Garrincha58
1537686630
этот тур гостевой выигрывают гости значит победят Локо и Спартак
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zigbert
1537689569
Будет жарко.
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