Кузяев: «Хотим взять реванш у «Локомотива» за прошлогодние 0:3»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива».

– Игра с «Локомотивом» по накалу будет такой же, как недавняя со «Спартаком»?

– Да. «Локомотив» – действующий чемпион. Это – раз. Второе – мы очень хотим взять реванш за прошлогодние 0:3 на арене «Санкт-Петербург». Так что полны решимости дать настоящий бой.

– «Локомотив» в российском первенстве идет на 10-м месте, да и «Галатасараю» в Лиге чемпионов крупно уступил на выезде…

– Я смотрел первый тайм этого матча. Могу сказать, что «Локо» имел в нем два стопроцентных момента. Играл хорошо. Просто не повезло. Что касается потери очков в чемпионате… Эта команда по-прежнему чемпион страны. Поэтому мотивация у каждого из нас будет зашкаливать.

Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет завтра, 23 сентября, и начинается в 16:30 по московскому времени.