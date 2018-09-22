Федерико Ди Франческо: «Плевок Косты? Я не оскорблял Дугласа на почве расизма»

Нападающий «Сассуоло» Федерико Ди Франческо прокомментировал плевок в свою сторону во время матча четвертого тура Серии А против «Ювентуса» (1:2). Игрок туринцев Дуглас Коста получил дисквалификацию за этот поступок.

«Это нехорошая тема, но она произошла. Не хочется уже о ней говорить, а хочется сосредоточиться на футболе. Я не произносил ничего расистского. Умер бы прямо сейчас, если бы впрямь сказал нечто подобное», – сказал представитель «Сассуоло».

Коста дисквалифицирован на четыре игры.