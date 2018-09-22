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    Федерико Ди Франческо: «Плевок Косты? Я не оскорблял Дугласа на почве расизма»

    Нападающий «Сассуоло» Федерико Ди Франческо прокомментировал плевок в свою сторону во время матча четвертого тура Серии А против «Ювентуса» (1:2). Игрок туринцев Дуглас Коста получил дисквалификацию за этот поступок.

    «Это нехорошая тема, но она произошла. Не хочется уже о ней говорить, а хочется сосредоточиться на футболе. Я не произносил ничего расистского. Умер бы прямо сейчас, если бы впрямь сказал нечто подобное», – сказал представитель «Сассуоло».

    Коста дисквалифицирован на четыре игры.

    Источник: Football Italia

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    22.09.2018 06:26
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 22 сентября 2018, 09:24

      пусть по сидит дальше поразмышляет, 4 игры в пролёте)))

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