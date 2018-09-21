Тренер «Копенгагена» Сольбаккен: «Зенит» ничем не удивил»

А кого сейчас можно чем то удивить. Все схемы изучены ,хотя можно предложить молодым тренерам попробовать старую добрую Дубль Вэ. Тут уж точно все удивятся.
Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен после матча с «Зенитом» отметил, что российский клуб ничем не удивил его.
Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
– Вы согласны, что «Копенгаген» имел больше моментов, чем реализовал?
– Это была хорошая игра и до момента, когда мы сравняли счет. После гола мы увлеклись атакой, хотели забить второй мяч, из-за чего было слишком много потерь, борьбы. Качество игры упало.
– Удивил ли вас чем-нибудь «Зенит»?
– Нет. Это очень хорошая команда с четким планом игры. У них все было проработано, они знали, что делать, и показали себя очень хорошо.
– Стратегически – ничья дома это успешный для вас результат?
– Мы довольны результатом, потому что он соответствует сегодняшней игре. Но, конечно, хорошо было бы выиграть.