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    Тренер «Копенгагена» Сольбаккен: «Зенит» ничем не удивил»

    Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен после матча с «Зенитом» отметил, что российский клуб ничем не удивил его.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Вы согласны, что «Копенгаген» имел больше моментов, чем реализовал?

    – Это была хорошая игра и до момента, когда мы сравняли счет. После гола мы увлеклись атакой, хотели забить второй мяч, из-за чего было слишком много потерь, борьбы. Качество игры упало.

    – Удивил ли вас чем-нибудь «Зенит»?

    – Нет. Это очень хорошая команда с четким планом игры. У них все было проработано, они знали, что делать, и показали себя очень хорошо.

    – Стратегически – ничья дома это успешный для вас результат?

    – Мы довольны результатом, потому что он соответствует сегодняшней игре. Но, конечно, хорошо было бы выиграть.

    Источник: Sports.ru

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    21.09.2018 06:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 13:49

      А кого сейчас можно чем то удивить. Все схемы изучены ,хотя можно предложить молодым тренерам попробовать старую добрую Дубль Вэ. Тут уж точно все удивятся.

      3
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      Рейтинг: +11241

      alp 21 сентября 2018, 11:00

      ничья дома - херовый результат, тем более, ничья результативная. но дома нам нужно быть пособраннее, и перестать пожарить на ровном месте..

      парни, кто в курсе - за что дзюба карточку получил????

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > alp 21 сентября 2018, 11:02

      По картинке не было понятно, но Семак сказал после матча что Артёму нужно сдерживать эмоции. Видимо брякнул что-то судье.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2018, 09:48

      Зенит самая удивительная команда в Европе КПД которой самый низкий то есть зарплаты раздуты, а толку ноль

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Garrincha58 21 сентября 2018, 10:24

      Самый низкий среди кого?) так то на поле ещё игроки есть, которые кубок УЕФА и Супер кубок Европы выигрывали!)

      Какой то засланный ты казачок)

      3
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      Рейтинг: +452

      тёска 21 сентября 2018, 09:39

      Удивишся в Питере

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > тёска 21 сентября 2018, 09:45

      "удивишься" пиши правильно,а удивляться будем в воскресенье когда Локо выиграет 0-3

      1
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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr > Garrincha58 21 сентября 2018, 11:10

      Не, Локо до Питера своим ходом не доедет, сломается. Дрезина уже готовится, подмогнём если что..........

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      Рейтинг: +452

      тёска > Garrincha58 21 сентября 2018, 20:47

      после матча отпишусь

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      Рейтинг: +452

      тёска > Garrincha58 23 сентября 2018, 18:32

      совет тебе:не умничай никогда в коментах они не для этого. у твоего трамвая рельса заржавела 5-3

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      Рейтинг: +722

      Urry 21 сентября 2018, 09:30

      да, не 1:8

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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr 21 сентября 2018, 09:06

      Копенгаген реально отскочил. Ерохина подвели мастерство и физика. 3 проникающих паса Маркизио должны были привести к голу, но не срослось. Устало выглядели Паредес и Кузяев. Лунев как всегда на высоте.

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 сентября 2018, 08:41

      "" Но, конечно, хорошо было бы выиграть". Ты посмотри, как губу раскатал. Хотя бы радовался за ничейку. Ну, а мы будем надеятся, что Зенит удивит и хорошо удивит дома.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:17

      " Зенит" ничем не удивил"... И слава богу, мы достаточно на удивлялись с "Динамо" Минск.

      7
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 21 сентября 2018, 07:57

      Зенит тебя в Питере удивит))

      5
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 сентября 2018, 07:09

      Удивительная команда не удивляет уже года три.
      Удивляет результатами.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Дядя Серёжа 21 сентября 2018, 09:31

      Твои-то на удивление разудивляли в последнее время чересчур уж

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