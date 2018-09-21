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Тренер «Копенгагена» Сольбаккен: «Зенит» ничем не удивил»

21 сентября 2018, 06:44
23

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен после матча с «Зенитом» отметил, что российский клуб ничем не удивил его.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Вы согласны, что «Копенгаген» имел больше моментов, чем реализовал?

– Это была хорошая игра и до момента, когда мы сравняли счет. После гола мы увлеклись атакой, хотели забить второй мяч, из-за чего было слишком много потерь, борьбы. Качество игры упало.

– Удивил ли вас чем-нибудь «Зенит»?

– Нет. Это очень хорошая команда с четким планом игры. У них все было проработано, они знали, что делать, и показали себя очень хорошо.

– Стратегически – ничья дома это успешный для вас результат?

– Мы довольны результатом, потому что он соответствует сегодняшней игре. Но, конечно, хорошо было бы выиграть.

Источник: Sports.ru
Лига Европы Копенгаген Зенит
Комментарии (23)
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Дядя Серёжа
1537502978
Удивительная команда не удивляет уже года три. Удивляет результатами.
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Дима Цэ
1537505872
Зенит тебя в Питере удивит))
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Рубик Докоян
1537507045
" Зенит" ничем не удивил"... И слава богу, мы достаточно на удивлялись с "Динамо" Минск.
Ответить
Фотон
1537508509
"" Но, конечно, хорошо было бы выиграть". Ты посмотри, как губу раскатал. Хотя бы радовался за ничейку. Ну, а мы будем надеятся, что Зенит удивит и хорошо удивит дома.
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ilichkadr
1537509998
Копенгаген реально отскочил. Ерохина подвели мастерство и физика. 3 проникающих паса Маркизио должны были привести к голу, но не срослось. Устало выглядели Паредес и Кузяев. Лунев как всегда на высоте.
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Urry
1537511456
да, не 1:8
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!ce man
1537511940
Удивишся в Питере
Ответить
Garrincha58
1537512484
Зенит самая удивительная команда в Европе КПД которой самый низкий то есть зарплаты раздуты, а толку ноль
Ответить
alp
1537516808
ничья дома - херовый результат, тем более, ничья результативная. но дома нам нужно быть пособраннее, и перестать пожарить на ровном месте.. парни, кто в курсе - за что дзюба карточку получил????
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zigbert
1537526995
А кого сейчас можно чем то удивить. Все схемы изучены ,хотя можно предложить молодым тренерам попробовать старую добрую Дубль Вэ. Тут уж точно все удивятся.
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