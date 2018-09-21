Тренер «Копенгагена» Сольбаккен: «Зенит» ничем не удивил»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен после матча с «Зенитом» отметил, что российский клуб ничем не удивил его.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Вы согласны, что «Копенгаген» имел больше моментов, чем реализовал?

– Это была хорошая игра и до момента, когда мы сравняли счет. После гола мы увлеклись атакой, хотели забить второй мяч, из-за чего было слишком много потерь, борьбы. Качество игры упало.

– Удивил ли вас чем-нибудь «Зенит»?

– Нет. Это очень хорошая команда с четким планом игры. У них все было проработано, они знали, что делать, и показали себя очень хорошо.

– Стратегически – ничья дома это успешный для вас результат?

– Мы довольны результатом, потому что он соответствует сегодняшней игре. Но, конечно, хорошо было бы выиграть.