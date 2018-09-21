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    Ерохин: «Ничья для «Зенита» сродни поражению, но таков результат»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил низкую реализацию созданных голевых моментов в матче с «Копенгагеном», в том числе, со своей стороны.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    — С учетом всего случившегося сегодня на футбольном поле такой результат можно назвать приемлемым для «Зенита»?

    — Независимо от соперника мы хотим побеждать в каждой игре. Ничья для нас сродни поражению, мы хотели победить сегодня, были моменты, могли забить, но таков результат. Будем двигаться дальше.

    — Конкретно вы в паре моментов могли решить исход матча. Что пошло не так?

    — В одном из моментов судья заметил нарушение, не засчитал гол, а в конце матча мяч далеко отпустил, не рассчитал чуть-чуть.

    — Сил не хватало в концовке матча?

    — Наверное, и это сказалось. Был момент, но, к сожалению, не реализовал.

    — Сергей Семак сказал, что во втором тайме «Зенит» сыграл даже лучше, чем в первом. Согласны?

    — Думаю, что да, потому что во втором тайме мы лучше осуществляли выход из обороны, контроль мяча был получше. В первом тайме в основном за счет забросов за спину играли, поэтому в этом плане было получше.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.09.2018 06:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6979

      1bear 21 сентября 2018, 19:18

      ...Ерохин откровенно не соответствует Зениту,вот и низкая реализация...
      ...почему не дали шанса Заболотному,только игра у него пошла...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 13:29

      Как всегда подвела реализация моментов.

      2
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 21 сентября 2018, 11:12

      Ну дак надо забивать когда к воротам выходишь (в одно касание), к тебе впервую очередь вопросы..

      0
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 21 сентября 2018, 09:21

      Вчера лично тебе выдали три момента, которые нужно было решать. Ты нападающий все-таки. Пас Маркизио должен был голом заканчиваться.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:08

      Даже далеко в историю ходить не надо, достаточно этого сезона. Игры на выезде : Динамо Минск 0:4 ; "Мольде" 1:3 ; "Копенгаген" 1:1. В двух последних играх " Зенит" первым открывал счёт. Если это сильные команды, то какие тогда клубы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции ?...

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 09:23

      ГагенКопен 2 года на своем поле не пропускал, только Зенит сломал им пелку.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 21 сентября 2018, 09:28

      А с кем он эти два года играл ? Не велика заслуга забить такой команде, её обыгрывать надо. Пока у " Зенита" ни одной победы в ЛЕ на выезде в это розыгрыше.

      4
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      Рейтинг: +67327

      portero 21 сентября 2018, 07:59

      Ну и чтож ты не забил второй упустил два раза мяч и Кузя тоже

      5
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 21 сентября 2018, 06:51

      Не рассчитал ты минимум два раза!

      2
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