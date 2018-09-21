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  • Ерохин: «Ничья для «Зенита» сродни поражению, но таков результат»

Ерохин: «Ничья для «Зенита» сродни поражению, но таков результат»

21 сентября 2018, 06:17
9

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил низкую реализацию созданных голевых моментов в матче с «Копенгагеном», в том числе, со своей стороны.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

— С учетом всего случившегося сегодня на футбольном поле такой результат можно назвать приемлемым для «Зенита»?

— Независимо от соперника мы хотим побеждать в каждой игре. Ничья для нас сродни поражению, мы хотели победить сегодня, были моменты, могли забить, но таков результат. Будем двигаться дальше.

— Конкретно вы в паре моментов могли решить исход матча. Что пошло не так?

— В одном из моментов судья заметил нарушение, не засчитал гол, а в конце матча мяч далеко отпустил, не рассчитал чуть-чуть.

— Сил не хватало в концовке матча?

— Наверное, и это сказалось. Был момент, но, к сожалению, не реализовал.

— Сергей Семак сказал, что во втором тайме «Зенит» сыграл даже лучше, чем в первом. Согласны?

— Думаю, что да, потому что во втором тайме мы лучше осуществляли выход из обороны, контроль мяча был получше. В первом тайме в основном за счет забросов за спину играли, поэтому в этом плане было получше.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Копенгаген Зенит Ерохин Александр
Комментарии (9)
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Makaweli
1537501876
Не рассчитал ты минимум два раза!
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portero
1537505960
Ну и чтож ты не забил второй упустил два раза мяч и Кузя тоже
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Рубик Докоян
1537506519
Даже далеко в историю ходить не надо, достаточно этого сезона. Игры на выезде : Динамо Минск 0:4 ; "Мольде" 1:3 ; "Копенгаген" 1:1. В двух последних играх " Зенит" первым открывал счёт. Если это сильные команды, то какие тогда клубы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции ?...
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KarkkiNik
1537510872
Вчера лично тебе выдали три момента, которые нужно было решать. Ты нападающий все-таки. Пас Маркизио должен был голом заканчиваться.
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Ник_ЦСКА
1537517560
Ну дак надо забивать когда к воротам выходишь (в одно касание), к тебе впервую очередь вопросы..
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zigbert
1537525785
Как всегда подвела реализация моментов.
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1bear
1537546682
...Ерохин откровенно не соответствует Зениту,вот и низкая реализация... ...почему не дали шанса Заболотному,только игра у него пошла...
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