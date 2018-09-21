Ерохин: «Ничья для «Зенита» сродни поражению, но таков результат»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил низкую реализацию созданных голевых моментов в матче с «Копенгагеном», в том числе, со своей стороны.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

— С учетом всего случившегося сегодня на футбольном поле такой результат можно назвать приемлемым для «Зенита»?

— Независимо от соперника мы хотим побеждать в каждой игре. Ничья для нас сродни поражению, мы хотели победить сегодня, были моменты, могли забить, но таков результат. Будем двигаться дальше.

— Конкретно вы в паре моментов могли решить исход матча. Что пошло не так?

— В одном из моментов судья заметил нарушение, не засчитал гол, а в конце матча мяч далеко отпустил, не рассчитал чуть-чуть.

— Сил не хватало в концовке матча?

— Наверное, и это сказалось. Был момент, но, к сожалению, не реализовал.

— Сергей Семак сказал, что во втором тайме «Зенит» сыграл даже лучше, чем в первом. Согласны?

— Думаю, что да, потому что во втором тайме мы лучше осуществляли выход из обороны, контроль мяча был получше. В первом тайме в основном за счет забросов за спину играли, поэтому в этом плане было получше.