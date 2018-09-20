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  • «Вчера – физрук, а нынче тренер – гений». Друг Черчесова написал стих про сборную и Уткина

«Вчера – физрук, а нынче тренер – гений». Друг Черчесова написал стих про сборную и Уткина

20 сентября 2018, 21:11
14

Поэт Александр Вулых, являющийся другом главного тренера сборной России Станислава Черчесова, представил стихотворение, посвященное команде. В нем говорится и о спортивном комментаторе Василии Уткине.

Теперь, конечно, стало ясно многим
Без лишних споров и ненужных трений:
У наших футболистов есть и ноги,
И голова, и настоящий тренер!

Изгнав из игроков команды бесов,
И, распахнув к четвертьфиналу двери,
Наставник сборной Станислав Черчесов
Заставил всю страну в себя поверить!

И как она переобулась быстро!
Как будто бы за несколько мгновений
По волшебству эльфийского магистра:
Вчера – физрук, а нынче тренер – гений!

Вчера сжигали, как Джордано Бруно,
При этом не жалея керосина,
А нынче дали волю медным трубам:
Ну что ж, я узнаю тебя, Россия!

Лишь только комментатор Уся Ваткин,
Как следопыт, дотошный и упорный,
Искал пытливым глазом неполадки
В рабочем механизме нашей сборной.

Но вместо неполадок Ваткин Уся
Во время комментаторских включений,
Придумывая сплетни, как бабуся,
Нашел на свой багажник приключений.

И вот остался Уся без работы,
Свой подбородок погрузив на сиськи,
И так со всеми будет, кто хоть что-то
Плохое скажет про футбол российский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (14)
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порт
1537467228
Про Васю конечно здорово сказал!!!
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Alllex68
1537467554
Галиматья пропагандистская
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Сармат Ростов
1537468756
Зачёт!!!
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тщмек 19
1537468919
И так со всеми будет, кто хоть что-то Плохое скажет про футбол российский.------------------шо, подбородок на сиськах????
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САДЫЧОК
1537472155
правильно ТАК ! ... Вчера – физрук, а нынче тренер – гений ФИЗРУКОВ !»
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Niko
1537473115
Не в склад не в лад, но все по делу
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Антибиотик
1537476248
Зачетно про Усю Ваткина)))
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shinnik
1537500136
в воду..Вулыхнул..амфибрахием..
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exreporter
1537513136
Это футбол. Еще недавно спартаковцы на руках носили Карреру. Гений. Все такое. Сегодня? Тут не надо зарекаться. Да и потом Черчесов довольно тщеславен. Не терпит критику, грубо говорит со СМИ, лезет в рекламу банков по ТВ при его то и так немаленьких доходах. Тут все куда сложнее. Черчесова как раз надо чуть остужать. А не оды писать. У нас же все доводят до гротеска. Если успех - сразу культ.
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