«Вчера – физрук, а нынче тренер – гений». Друг Черчесова написал стих про сборную и Уткина

Поэт Александр Вулых, являющийся другом главного тренера сборной России Станислава Черчесова, представил стихотворение, посвященное команде. В нем говорится и о спортивном комментаторе Василии Уткине.
Теперь, конечно, стало ясно многим
Без лишних споров и ненужных трений:
У наших футболистов есть и ноги,
И голова, и настоящий тренер!
Изгнав из игроков команды бесов,
И, распахнув к четвертьфиналу двери,
Наставник сборной Станислав Черчесов
Заставил всю страну в себя поверить!
И как она переобулась быстро!
Как будто бы за несколько мгновений
По волшебству эльфийского магистра:
Вчера – физрук, а нынче тренер – гений!
Вчера сжигали, как Джордано Бруно,
При этом не жалея керосина,
А нынче дали волю медным трубам:
Ну что ж, я узнаю тебя, Россия!
Лишь только комментатор Уся Ваткин,
Как следопыт, дотошный и упорный,
Искал пытливым глазом неполадки
В рабочем механизме нашей сборной.
Но вместо неполадок Ваткин Уся
Во время комментаторских включений,
Придумывая сплетни, как бабуся,
Нашел на свой багажник приключений.
И вот остался Уся без работы,
Свой подбородок погрузив на сиськи,
И так со всеми будет, кто хоть что-то
Плохое скажет про футбол российский.