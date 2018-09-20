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    «Вчера – физрук, а нынче тренер – гений». Друг Черчесова написал стих про сборную и Уткина

    Поэт Александр Вулых, являющийся другом главного тренера сборной России Станислава Черчесова, представил стихотворение, посвященное команде. В нем говорится и о спортивном комментаторе Василии Уткине.

    Теперь, конечно, стало ясно многим
    Без лишних споров и ненужных трений:
    У наших футболистов есть и ноги,
    И голова, и настоящий тренер!

    Изгнав из игроков команды бесов,
    И, распахнув к четвертьфиналу двери,
    Наставник сборной Станислав Черчесов
    Заставил всю страну в себя поверить!

    И как она переобулась быстро!
    Как будто бы за несколько мгновений
    По волшебству эльфийского магистра:
    Вчера – физрук, а нынче тренер – гений!

    Вчера сжигали, как Джордано Бруно,
    При этом не жалея керосина,
    А нынче дали волю медным трубам:
    Ну что ж, я узнаю тебя, Россия!

    Лишь только комментатор Уся Ваткин,
    Как следопыт, дотошный и упорный,
    Искал пытливым глазом неполадки
    В рабочем механизме нашей сборной.

    Но вместо неполадок Ваткин Уся
    Во время комментаторских включений,
    Придумывая сплетни, как бабуся,
    Нашел на свой багажник приключений.

    И вот остался Уся без работы,
    Свой подбородок погрузив на сиськи,
    И так со всеми будет, кто хоть что-то
    Плохое скажет про футбол российский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2018 21:11
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 сентября 2018, 09:58

      Это футбол. Еще недавно спартаковцы на руках носили Карреру. Гений. Все такое. Сегодня? Тут не надо зарекаться. Да и потом Черчесов довольно тщеславен. Не терпит критику, грубо говорит со СМИ, лезет в рекламу банков по ТВ при его то и так немаленьких доходах. Тут все куда сложнее. Черчесова как раз надо чуть остужать. А не оды писать. У нас же все доводят до гротеска. Если успех - сразу культ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 сентября 2018, 06:22

      в воду..Вулыхнул..амфибрахием..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 20 сентября 2018, 23:44

      Зачетно про Усю Ваткина)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 20 сентября 2018, 22:51

      Не в склад не в лад, но все по делу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > Niko 20 сентября 2018, 23:22

      всё складно и ладно

      по всем канонам стихосложения написано
      .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > Робинзон 21 сентября 2018, 00:08

      Есть небольшие перебои с ударениями, а так и слог и смысл и рифма.

      1
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      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > Ще Гевара 21 сентября 2018, 00:42


      не заметил сбоев

      вроде как ровно всё

      ..))

      .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > Робинзон 21 сентября 2018, 06:38

      Как меня учили, если ударение идёт на первый(второй, третий и т.д.) слог, то и во всём стихотворении оно должно быть на этот слог. В данном замечательном творении ударение на втором слоге и в нескольких строках оно прыгает. Но я сам страдаю подобными "прыжками", а стихотворение, повторюсь - замечательное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 сентября 2018, 22:35

      правильно ТАК ! ...
      Вчера – физрук, а нынче тренер – гений ФИЗРУКОВ !»

      2
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 сентября 2018, 21:41

      И так со всеми будет, кто хоть что-то
      Плохое скажет про футбол российский.------------------шо, подбородок на сиськах????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 сентября 2018, 21:39

      Зачёт!!!

      0
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 20 сентября 2018, 21:19

      Галиматья пропагандистская

      7
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    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 20 сентября 2018, 21:13

      Про Васю конечно здорово сказал!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +13

      саня 73 > порт 21 сентября 2018, 13:24

      Вася не даёт расслабона...

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