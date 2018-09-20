«Вчера – физрук, а нынче тренер – гений». Друг Черчесова написал стих про сборную и Уткина

Поэт Александр Вулых, являющийся другом главного тренера сборной России Станислава Черчесова, представил стихотворение, посвященное команде. В нем говорится и о спортивном комментаторе Василии Уткине.

Теперь, конечно, стало ясно многим

Без лишних споров и ненужных трений:

У наших футболистов есть и ноги,

И голова, и настоящий тренер!



Изгнав из игроков команды бесов,

И, распахнув к четвертьфиналу двери,

Наставник сборной Станислав Черчесов

Заставил всю страну в себя поверить!



И как она переобулась быстро!

Как будто бы за несколько мгновений

По волшебству эльфийского магистра:

Вчера – физрук, а нынче тренер – гений!



Вчера сжигали, как Джордано Бруно,

При этом не жалея керосина,

А нынче дали волю медным трубам:

Ну что ж, я узнаю тебя, Россия!



Лишь только комментатор Уся Ваткин,

Как следопыт, дотошный и упорный,

Искал пытливым глазом неполадки

В рабочем механизме нашей сборной.



Но вместо неполадок Ваткин Уся

Во время комментаторских включений,

Придумывая сплетни, как бабуся,

Нашел на свой багажник приключений.



И вот остался Уся без работы,

Свой подбородок погрузив на сиськи,

И так со всеми будет, кто хоть что-то

Плохое скажет про футбол российский.