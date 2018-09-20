Федун: «Возведение храма в Тушино – мой священный долг перед Москвой и Россией»

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал церемонию освящения и поднятия купола и креста на основную главку часовни на месте строительства нового храма Святого равноапостольного князя Владимира в «Городе на реке Тушино-2018», которое состоялось сегодня.

«В истории найдeтся немного имeн, которые могут сравниться по значению с именем Святого равноапостольного князя Владимира, заложившего на столетия вперeд основы Русской церкви, духовной жизни русского народа, русской культуры и русского государства.

Возведение этого храмового комплекса – мой священный долг перед городом, перед Россией. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время храм займeт достойное место среди духовно-просветительских центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы», – сказал Федун.