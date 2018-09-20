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  • Федун: «Возведение храма в Тушино – мой священный долг перед Москвой и Россией»

Федун: «Возведение храма в Тушино – мой священный долг перед Москвой и Россией»

20 сентября 2018, 17:49
29

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал церемонию освящения и поднятия купола и креста на основную главку часовни на месте строительства нового храма Святого равноапостольного князя Владимира в «Городе на реке Тушино-2018», которое состоялось сегодня.

«В истории найдeтся немного имeн, которые могут сравниться по значению с именем Святого равноапостольного князя Владимира, заложившего на столетия вперeд основы Русской церкви, духовной жизни русского народа, русской культуры и русского государства.

Возведение этого храмового комплекса – мой священный долг перед городом, перед Россией. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время храм займeт достойное место среди духовно-просветительских центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы», – сказал Федун.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (29)
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Eddyson
1537458689
"За эти неполные 30 лет мы построили свыше 30 тысяч храмов, то есть на протяжении всего этого периода мы строили или восстанавливали из руин по тысяче храмов в год, или по три храма в день". РИА Новости. "За последние 18 лет Россия лишилась 26,3 тысяч школ". Комментарии, как говорится, излишни.
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portero
1537459065
вопрос религии и России? а что у нас так много христиан? и храмов не хватает? посещал католические храмы в испании там они полны, а у нас 90 % бабушки(и для них нет скамеек)
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Князев
1537459780
Более глупой выходки не придумать! Лучше сосредоточиться на футболе. Организовать спартаковскую академию для молодых футболистов с первоклассными полями в достаточном количестве и воспитать своих забивных нападающих, классных защитников, вратарей и плеймекеров. Тогда и Спартак будет чемпионствовать и у сборной не будет проблем с центральными защитниками.
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Gorasul
1537460098
Больницы бы лучше построили! Бабки девать некуда у путинского олигархата, а путя трындит, что денег нашим старикам на пенсии нет.
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Ubuntu
1537460201
По давней русской традиции сильные мира сего, наворовавш.... Ой! Простите, ЗАРАБОТАВ, начинают строить храмы
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spam2009
1537462233
надо же как-то нефтебабки отмывать
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Полная Канистра
1537462333
каждый делает в этом мире добро по своему Федун решил храм построить это большой плюс в его жизни . И не надо его марать и осуждать за это
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Кривоножка
1537462420
Завистливые неудачники те,кто сказал что то плохое ,под этой статьей
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сейду
1537466831
Дети рабочих и крестьян голодают, а они крестами балуются
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zabor4ik
1537470196
Хороший способ уйти от налогов! Молодец!
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