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    Федун: «Возведение храма в Тушино – мой священный долг перед Москвой и Россией»

    Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал церемонию освящения и поднятия купола и креста на основную главку часовни на месте строительства нового храма Святого равноапостольного князя Владимира в «Городе на реке Тушино-2018», которое состоялось сегодня.

    «В истории найдeтся немного имeн, которые могут сравниться по значению с именем Святого равноапостольного князя Владимира, заложившего на столетия вперeд основы Русской церкви, духовной жизни русского народа, русской культуры и русского государства.

    Возведение этого храмового комплекса – мой священный долг перед городом, перед Россией. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время храм займeт достойное место среди духовно-просветительских центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы», – сказал Федун.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.09.2018 17:49
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 20 сентября 2018, 22:03

      Хороший способ уйти от налогов! Молодец!

      1
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      Рейтинг: +95

      сейду 20 сентября 2018, 21:07

      Дети рабочих и крестьян голодают, а они крестами балуются

      2
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 20 сентября 2018, 19:53

      Завистливые неудачники те,кто сказал что то плохое ,под этой статьей

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Кривоножка 20 сентября 2018, 21:29

      А как можно быть "удачником",если церквей уже больше ,чем Вузов.Да и обучение в них платное.Нация деградирует на глазах.По "цивилизованности" скатились на 49 место в мире.По уровню грамотности 34. Построил бы Университет,не было бы вопросов.

      6
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > 20 сентября 2018, 22:55

      Все кто критикуют: заработайте и сами стройте, что считаете нужным. А то все знают как надо, только нифига не могут - мощей собственных не хватает. А Федун - молодец каких мало! Деньги вкладывает в страну, в город, а не в Монако яхты с дворцами покупает!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2018, 19:52

      каждый делает в этом мире добро по своему Федун решил храм построить это большой плюс в его жизни . И не надо его марать и осуждать за это

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Полная Канистра 20 сентября 2018, 21:43

      Сначала тиснул бабки,а потом часть вернул(Храм построил).Браво!

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Полная Канистра 20 сентября 2018, 23:37

      Да народ у нас такой что не сделай везде негатив найдут.....стадион построил...плохо ....Храм строит плохо.....да построит больницу и тоже недовольные найдутся.....

      1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 20 сентября 2018, 19:50

      надо же как-то нефтебабки отмывать

      3
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      Рейтинг: +93

      stachel 20 сентября 2018, 19:19

      Действительно красивый.

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 20 сентября 2018, 19:16

      По давней русской традиции сильные мира сего, наворовавш....
      Ой! Простите, ЗАРАБОТАВ, начинают строить храмы

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      Рейтинг: +256

      Gorasul 20 сентября 2018, 19:14

      Больницы бы лучше построили! Бабки девать некуда у путинского олигархата, а путя трындит, что денег нашим старикам на пенсии нет.

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Gorasul 20 сентября 2018, 23:42

      У него частный бизнес ....куда хочет туда и тратит.....а то что стадион построил а сейчас храм....другие и этого не делают....а пенсии государство должно платить.....да и детей рожать надо больше....а то сейчас на одного работующего два пенсионера......

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      Рейтинг: +839

      Князев 20 сентября 2018, 19:09

      Более глупой выходки не придумать! Лучше сосредоточиться на футболе. Организовать спартаковскую академию для молодых футболистов с первоклассными полями в достаточном количестве и воспитать своих забивных нападающих, классных защитников, вратарей и плеймекеров. Тогда и Спартак будет чемпионствовать и у сборной не будет проблем с центральными защитниками.

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      Рейтинг: +67327

      portero 20 сентября 2018, 18:57

      вопрос религии и России? а что у нас так много христиан? и храмов не хватает? посещал католические храмы в испании там они полны, а у нас 90 % бабушки(и для них нет скамеек)

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > portero 20 сентября 2018, 19:06

      В православии скамейки не положены.Человек должен мучиться на земле,тогда и в рай дорога открыта(с некоторыми оговорками)

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