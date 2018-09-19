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    Геркус: «Разгром от «Галатасарая» сильно бьет по амбициям «Локомотива»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил разочарование в связи с крупным поражением московской команды от «Галатасарая» (0:3) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    «Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам «Галатасарай» на своей сумасшедшей арене, сильно бьет по нашим амбициям.

    Ради наших болельщиков, ради самих себя нам нужно извлечь уроки, преодолеть себя и двигаться вперeд», – написал Геркус в инстаграме.

    Следующую игру «Локомотив» проведет на своем поле против «Шальке» 3 октября.

    Источник: Instagram

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    19.09.2018 13:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 12:19

      К Шальке надо подготовится во всеоружии.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 сентября 2018, 08:26

      Локо опять вернусь к проблеме нападения ! Не знаю конечно может Смолов еще и заиграет у нас , но пока сильно видно что он не вписался еще в схему .

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 20 сентября 2018, 05:59

      Можно сказать больше, последние результаты это прям как серпом по яйцам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 сентября 2018, 23:56

      Геркус,иди на..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2018, 16:41

      если Шальке продуете дома то всё герпес хана тебе и твоим роликам всемогущим

      4
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 19 сентября 2018, 14:44

      Зато помогает Геркусу бороться с Сёминым...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 сентября 2018, 14:30

      Купи нормальных игроков!!!! А не старпёров и сбитых лётчиков!! Сколько можно издеваться над тренером?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Fan Loko mik 19 сентября 2018, 14:53

      Покупает не рентабельных игроков, которых потом не продать , ни контракт перезаключить! всё верно!

      2
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      Рейтинг: +6311

      порт 19 сентября 2018, 13:29

      А совсем недавно говорил что с ЛЧ у кочегаров начинается новый этап.

      2
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 13:20

      Под Палыча гад копает..

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      Рейтинг: +6979

      1bear > Alllex68 19 сентября 2018, 14:14

      ...а кто тактически обделался вчера???

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > 1bear 19 сентября 2018, 20:37

      А ну ка, скажи, умный ты наш, чем тебя тактика не устроила? Я смотрю, ты специалист в этих вопросах.

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