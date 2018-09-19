Геркус: «Разгром от «Галатасарая» сильно бьет по амбициям «Локомотива»

Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил разочарование в связи с крупным поражением московской команды от «Галатасарая» (0:3) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам «Галатасарай» на своей сумасшедшей арене, сильно бьет по нашим амбициям.

Ради наших болельщиков, ради самих себя нам нужно извлечь уроки, преодолеть себя и двигаться вперeд», – написал Геркус в инстаграме.

Следующую игру «Локомотив» проведет на своем поле против «Шальке» 3 октября.