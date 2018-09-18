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    Клопп – о Мбаппе: «Если честно, люблю его. Что за игрок!»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ» признался в симпатии к нападающему парижан Килиану Мбаппе.

    «Если честно, я люблю его! Он фантастический футболист, очень хороший парень. Что за игрок, что за игрок...

    Думаю, весь европейский футбол знает его с 16-17 лет, когда он выступал в молодежной команде «Монако». И с 17-летнего возраста он начал проходить оборону соперников, как сейчас.

    Килиан играет на очень высоком уровне для своего возраста. Все время показывает, что он очень хорошо обученный молодой игрок и знает, что делает», – сказал Клопп.

    Встреча «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится сегодня, 18 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Tribalfootball

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    18.09.2018 13:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 18 сентября 2018, 19:27

      Все тренеры топ клубов и не топ клубов любят его.

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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 18 сентября 2018, 18:22

      БОЛЕЮ ЗА ЛИВЕРПУЛЬ !!!НУЖНО НАКАЗАТЬ ПСЖ!!!ЖЕЛАНИЕ У МЕНЯ ТАКОЕ!!!

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      Рейтинг: +392

      A-Den 18 сентября 2018, 14:08

      Расти ради Реала

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