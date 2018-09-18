Клопп – о Мбаппе: «Если честно, люблю его. Что за игрок!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ» признался в симпатии к нападающему парижан Килиану Мбаппе.

«Если честно, я люблю его! Он фантастический футболист, очень хороший парень. Что за игрок, что за игрок...

Думаю, весь европейский футбол знает его с 16-17 лет, когда он выступал в молодежной команде «Монако». И с 17-летнего возраста он начал проходить оборону соперников, как сейчас.

Килиан играет на очень высоком уровне для своего возраста. Все время показывает, что он очень хорошо обученный молодой игрок и знает, что делает», – сказал Клопп.

Встреча «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится сегодня, 18 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.