Анчелотти: «Возможно, у «Наполи» нет опыта в ЛЧ, но мы хотим побеждать»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти ждет сложной игры в Белграде против местной «Црвены Звезды».

«Нам досталась очень непростая группа. Здесь каждая команда будет играть на победу.

Но, думаю, мы сможем навязать конкуренцию. Возможно, у «Наполи» нет опыта, которым обладают другие клубы, но мы двигаемся вперед и хотим достичь самых высоких результатов.

В Белграде будет сложно играть. В этом городе очень любят свою команду. Поддержка своих фанатов всегда была отличным стимулом для «Црвены Звезды», – сказал Анчелотти.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Наполи» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.