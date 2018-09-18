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    Анчелотти: «Возможно, у «Наполи» нет опыта в ЛЧ, но мы хотим побеждать»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти ждет сложной игры в Белграде против местной «Црвены Звезды».

    «Нам досталась очень непростая группа. Здесь каждая команда будет играть на победу.

    Но, думаю, мы сможем навязать конкуренцию. Возможно, у «Наполи» нет опыта, которым обладают другие клубы, но мы двигаемся вперед и хотим достичь самых высоких результатов.

    В Белграде будет сложно играть. В этом городе очень любят свою команду. Поддержка своих фанатов всегда была отличным стимулом для «Црвены Звезды», – сказал Анчелотти.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Наполи» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    18.09.2018 06:18
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