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    Симоне Индзаги: «Лацио» нужна была только победа над «Эмполи»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рад, что его команде удалось одержать победу над «Эмполи» перед стартом в групповом турнире Лиги Европы.

    «Этот матч был очень важен для нас, и мы знали, что «Эмполи» будет навязывать нам борьбу. Сейчас они показывают действительно хороший футбол.

    Соперник доминировал в Серии Б в прошлом сезоне, уже отлично проявил себя в первых турах Серии А. Мы могли показать большее в первом тайме.

    Нам нужна была победа, ведь у нас не самое лучшее турнирное положение. Для «Лацио» важно стать сильнее, так как нам предстоят тяжелые матчи на групповом этапе Лиги Европы», – сказал Индзаги.

    Матч четвертого тура итальянской Серии А «Эмполи» – «Лацио» завершился со счетом 0:1. Римляне набрали шесть очков, они занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» с четырьмя очками идет на 16-м месте.

    Источник: Football Italia

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    17.09.2018 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 17 сентября 2018, 08:18

      С победой !!!

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