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    Тихонов: «Кононов – самый сильный трансфер «Арсенала»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4).

    «Сегодня у нас многое не получилось. Мы рассыпались после второго гола. «Арсенал» же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. «Арсенал» же играл здорово.

    Кого могу выделить в «Арсенале»? Олега Кононова. Это ваш самый сильный трансфер», – сказал Тихонов.

    Кононов возглавил «Арсенал» в межсезонье.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    16.09.2018 01:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 21:53

      Арсенал ничего не потерял с уходом Божовича.

      1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 16 сентября 2018, 14:44

      И снова начали опять
      Крылья игры все сливать.

      Какие уж только тренеры у нас были, а команды - единой и целеустремлённой - нет. Эй, власти, усыновите какую-нибудь другую, более достойную и волевую команду, хотя бы ту же Тосно. А эти тряпки на помойку.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Sviro 17 сентября 2018, 00:44

      таких болельщиков на помойку на надо

      -1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > kupryaev 17 сентября 2018, 08:10

      Хорошо! Тогда предлагаю за каждую бездарно просранную игру премии выдавать! Тогда они быстренько вылетят в фнл и уж там они себя покажут. А? Нормально, голос с помойки?

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Sviro 17 сентября 2018, 20:21

      ты бы определился просто болеть или не болеть ,а не восхвалять когда игра идет и хаять когда ее нет ...вот как усатого-уже 3 года "на руках носишь"...чуть больше постоянства купи себе относительно твоего родного клуба ,конструктивно критиковать -это одно,а понос лить и ныть -это ты

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      Рейтинг: +1710

      Sviro > kupryaev 18 сентября 2018, 08:20

      А усатый плохо рулит? Это - раз, а два - если бы не переживал за команду и за честь города, давно бы хрен положил на это дело! У нас какие только тренеры не были и всё в ноль! Эти же тренеры с другими командами добивались отличных результатов, но только не с крыльями. И не восхваляю а умеренно хвалю. А тихонов просто пожалел команду и взял и взял вину на себя. Нет волт к победе у команды. Номера отбывают. Вот я думаю, Краснодар сейчас с победой поздравить или дождаться разгромного счёта?

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Sviro 18 сентября 2018, 23:20

      так направь свою энергию на руководство )сам же говоришь -тренеры меняются,игроки меняются ,но ничего не происходит -подумай почему тренера, при котором команда начинает бегать, убирают сразу ,ну если ты конечно понимаешь про кого речь -"лифт" он очень выгоден руководителям ,а не игрокам и тренерам ....про усатого промолчу)

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 сентября 2018, 09:17

      по сравнении с крыльями то да

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 сентября 2018, 09:05

      Да ладно. До этого всем летели, а тут слабак подвернулся. Ну и Джорджич классную форму набрал. Рвал защиту и метал.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 08:41

      В "Арсенале" есть и самый слабый трансфер... Аджоев.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 сентября 2018, 07:48

      Удачи Кононову...

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 сентября 2018, 06:30

      Сильно сказано!!!

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 сентября 2018, 05:08

      Полностью согласен с Тихоновым.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 сентября 2018, 02:27

      Браво, Олег Георгиевич, давно ждала его возвращения в РПЛ...

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