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Тихонов: «Кононов – самый сильный трансфер «Арсенала»

16 сентября 2018, 01:52
14

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4).

«Сегодня у нас многое не получилось. Мы рассыпались после второго гола. «Арсенал» же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. «Арсенал» же играл здорово.

Кого могу выделить в «Арсенале»? Олега Кононова. Это ваш самый сильный трансфер», – сказал Тихонов.

Кононов возглавил «Арсенал» в межсезонье.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Арсенал Кононов Олег Тихонов Андрей
Комментарии (14)
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арейская
1537054070
Браво, Олег Георгиевич, давно ждала его возвращения в РПЛ...
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Фотон
1537063705
Полностью согласен с Тихоновым.
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пряник929
1537068608
Сильно сказано!!!
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bolela_16
1537073324
Удачи Кононову...
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Рубик Докоян
1537076479
В "Арсенале" есть и самый слабый трансфер... Аджоев.
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prezent2017
1537077949
Да ладно. До этого всем летели, а тут слабак подвернулся. Ну и Джорджич классную форму набрал. Рвал защиту и метал.
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СОКОЛ САРАТОВ
1537078620
по сравнении с крыльями то да
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Sviro
1537098263
И снова начали опять Крылья игры все сливать. Какие уж только тренеры у нас были, а команды - единой и целеустремлённой - нет. Эй, власти, усыновите какую-нибудь другую, более достойную и волевую команду, хотя бы ту же Тосно. А эти тряпки на помойку.
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zigbert
1537124038
Арсенал ничего не потерял с уходом Божовича.
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