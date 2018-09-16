Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4).

«Сегодня у нас многое не получилось. Мы рассыпались после второго гола. «Арсенал» же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. «Арсенал» же играл здорово.

Кого могу выделить в «Арсенале»? Олега Кононова. Это ваш самый сильный трансфер», – сказал Тихонов.

Кононов возглавил «Арсенал» в межсезонье.