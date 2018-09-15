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    Тихонов – о разгроме от «Арсенала»: «Это моя вина»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4).

    «Мы развалились после второго гола, команда побежала отыгрываться, оставив много свободных зон. Это полностью моя вина, возможно, что не угадал с составом и заменами. Футболисты выходят и играют, но результат – это моя вина, возможно я неправильно определил состав и ошибся с игровой схемой.

    В каких-то моментах Тула была быстрее, в первом тайме долго привыкали к полю, потом пропустили непонятный гол. Повторюсь, что результат – полностью моя вина. Разговора с командой пока не было, все очень расстроены. Можно сейчас ходить орать, но все понимают ситуацию и будут делать выводы, а затем идти дальше», – сказал Тихонов.

    «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 7 очков в семи матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 23:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 21:35

      Чувствительное поражение ,из которого надо делать выводы.

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 16 сентября 2018, 02:36

      Поле в Туле настоящее, а не искусственное. 16 млн тогда за перестил отдали

      0
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 16 сентября 2018, 00:30

      Психология команды не каждому тренеру под силу.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 00:12

      Полагаю, что при разборе игры с командой Андрей найдёт нужные слова для команды и отдельных игроков по их игре в этом матче. Какой бы состав не определял тренер, схему игры и делал установку на матч, воплощают всё это на поле футболисты. И если они играют как умеют, разваливаются после пропущенных голов и не могут перестроиться по ходу матча, то и выводы должны быть соответствующие как тренерским штабом так и самими игроками.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 сентября 2018, 00:00

      Двух победителей не может быть , сегодня повезло сильнейшему...

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