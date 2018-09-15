Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4).

«Мы развалились после второго гола, команда побежала отыгрываться, оставив много свободных зон. Это полностью моя вина, возможно, что не угадал с составом и заменами. Футболисты выходят и играют, но результат – это моя вина, возможно я неправильно определил состав и ошибся с игровой схемой.

В каких-то моментах Тула была быстрее, в первом тайме долго привыкали к полю, потом пропустили непонятный гол. Повторюсь, что результат – полностью моя вина. Разговора с командой пока не было, все очень расстроены. Можно сейчас ходить орать, но все понимают ситуацию и будут делать выводы, а затем идти дальше», – сказал Тихонов.

«Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 7 очков в семи матчах.