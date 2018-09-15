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Тихонов – о разгроме от «Арсенала»: «Это моя вина»

15 сентября 2018, 23:54
5

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4).

«Мы развалились после второго гола, команда побежала отыгрываться, оставив много свободных зон. Это полностью моя вина, возможно, что не угадал с составом и заменами. Футболисты выходят и играют, но результат – это моя вина, возможно я неправильно определил состав и ошибся с игровой схемой.

В каких-то моментах Тула была быстрее, в первом тайме долго привыкали к полю, потом пропустили непонятный гол. Повторюсь, что результат – полностью моя вина. Разговора с командой пока не было, все очень расстроены. Можно сейчас ходить орать, но все понимают ситуацию и будут делать выводы, а затем идти дальше», – сказал Тихонов.

«Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 7 очков в семи матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (5)
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пряник929
1537045207
Двух победителей не может быть , сегодня повезло сильнейшему...
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Рубик Докоян
1537045927
Полагаю, что при разборе игры с командой Андрей найдёт нужные слова для команды и отдельных игроков по их игре в этом матче. Какой бы состав не определял тренер, схему игры и делал установку на матч, воплощают всё это на поле футболисты. И если они играют как умеют, разваливаются после пропущенных голов и не могут перестроиться по ходу матча, то и выводы должны быть соответствующие как тренерским штабом так и самими игроками.
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DOCTOR PENALTY
1537047011
Психология команды не каждому тренеру под силу.
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kaa-71
1537054567
Поле в Туле настоящее, а не искусственное. 16 млн тогда за перестил отдали
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zigbert
1537122943
Чувствительное поражение ,из которого надо делать выводы.
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