Каррера – о Ханни: «Почему я должен что-то обещать? У нас многие не играют постоянно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос об игровом времени полузащитника Софьяна Ханни.

– Получит ли наконец свой шанс Ханни? Можете пообещать, что он получит возможность проявить себя?

– Почему я тебе должен что-то обещать? Есть много футболистов, которые играют не постоянно. У меня играет команда. Один игрок не играет. Если кто-то хочет играть один, пусть идет в теннис или еще какой-нибудь одиночный вид спорта. У Хании будет игровая практика, но это не зависит от меня, здесь многое зависит от игроков. Но играть будут те, кто на мой взгляд, будут способны помочь команде. Я бы даже своего брата не поставил в состав, если бы он не приносил пользу команде.

Завтра «Спартак» сыграет в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата».