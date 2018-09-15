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  • Каррера – о Ханни: «Почему я должен что-то обещать? У нас многие не играют постоянно»

Каррера – о Ханни: «Почему я должен что-то обещать? У нас многие не играют постоянно»

15 сентября 2018, 19:19
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос об игровом времени полузащитника Софьяна Ханни.

– Получит ли наконец свой шанс Ханни? Можете пообещать, что он получит возможность проявить себя?

– Почему я тебе должен что-то обещать? Есть много футболистов, которые играют не постоянно. У меня играет команда. Один игрок не играет. Если кто-то хочет играть один, пусть идет в теннис или еще какой-нибудь одиночный вид спорта. У Хании будет игровая практика, но это не зависит от меня, здесь многое зависит от игроков. Но играть будут те, кто на мой взгляд, будут способны помочь команде. Я бы даже своего брата не поставил в состав, если бы он не приносил пользу команде.

Завтра «Спартак» сыграет в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ханни Софьян Каррера Массимо
Комментарии (8)
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shinnik
1537029038
Молодец. Это уже клыки кабана,а не удачливого поросёнка. Держитесь,Вы уже стали настоящим Мистэром..
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piligrim1986
1537029059
четко
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все_будет_AUDI
1537029167
Нормальный парень. Усилил бы любую команду рпл. Небось посрались друг с другом. Годик теперь в запасе потусит как Педро рожа
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DOCTOR PENALTY
1537029524
Сегодня Бавария играла с Байером. Посмотрите кто остался в запасе у Баварии - сразу успокоитесь. А тут какой-то Ханни. Это что, уровень Роналду, Гризманна, Модрича??? Достали уже Карреру с этим Ханни.*
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Рубик Докоян
1537030173
Каррера уже, наверное понял, что у нас много "тренеров", экспертов" собирается на пресс- конференцию, которые лучше тренера команды знают кого и когда надо ставить в состав и на какую позицию.
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Т34
1537038650
Как у нас любят своими, ничем не обоснованными, предположениями размахивать и делать скоропалительные выводы. Каждый второй - тренер, эксперт, знаток человеческих душ и надуманных конфликтов в команде. Где команда и где вы! Щелкоперы и бумагомараки высосут что-то из пальца и тут же поднимается гвалт и вой. Что вы зацепились за Ханни? Что он, европейская звезда футбола, спаситель Спартака? Есть тренер, который знает готовность игрока, видит его возможности на данный момент. Тренер выстраивает игру и только он знает, кто в настоящий момент готов к командным действиям, кто готов принести пользу. Заявляют, что он не теряется в составе, что классный игрок, а что такого классного он показал в тех матчах, в которых участвовал? Сравните с лидерами команды Зобниным, Промесом, Зе Луишем и другими, чем он лучше? Надо прекращать пустые разговоры и причитания, время Ханни еще не пришло, а может и вообще не придет, это зависит и от него. Есть тренер Массимо Каррера, и он является капитаном корабля под названием "Спартак", и только он знает, кто должен быть в команде в тот, или иной момент. Только он отвечает за игру и за результаты Спартака.
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zigbert
1537112501
Поддержу Карреру - в составе на игру должны быть сильнейшие игроки.
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