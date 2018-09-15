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    Каррера – о Ханни: «Почему я должен что-то обещать? У нас многие не играют постоянно»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос об игровом времени полузащитника Софьяна Ханни.

    – Получит ли наконец свой шанс Ханни? Можете пообещать, что он получит возможность проявить себя?

    – Почему я тебе должен что-то обещать? Есть много футболистов, которые играют не постоянно. У меня играет команда. Один игрок не играет. Если кто-то хочет играть один, пусть идет в теннис или еще какой-нибудь одиночный вид спорта. У Хании будет игровая практика, но это не зависит от меня, здесь многое зависит от игроков. Но играть будут те, кто на мой взгляд, будут способны помочь команде. Я бы даже своего брата не поставил в состав, если бы он не приносил пользу команде.

    Завтра «Спартак» сыграет в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата».

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2018 19:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 18:41

      Поддержу Карреру - в составе на игру должны быть сильнейшие игроки.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 сентября 2018, 22:10

      Как у нас любят своими, ничем не обоснованными, предположениями размахивать и делать скоропалительные выводы. Каждый второй - тренер, эксперт, знаток человеческих душ и надуманных конфликтов в команде. Где команда и где вы! Щелкоперы и бумагомараки высосут что-то из пальца и тут же поднимается гвалт и вой.
      Что вы зацепились за Ханни? Что он, европейская звезда футбола, спаситель Спартака? Есть тренер, который знает готовность игрока, видит его возможности на данный момент. Тренер выстраивает игру и только он знает, кто в настоящий момент готов к командным действиям, кто готов принести пользу. Заявляют, что он не теряется в составе, что классный игрок, а что такого классного он показал в тех матчах, в которых участвовал? Сравните с лидерами команды Зобниным, Промесом, Зе Луишем и другими, чем он лучше? Надо прекращать пустые разговоры и причитания, время Ханни еще не пришло, а может и вообще не придет, это зависит и от него. Есть тренер Массимо Каррера, и он является капитаном корабля под названием "Спартак", и только он знает, кто должен быть в команде в тот, или иной момент. Только он отвечает за игру и за результаты Спартака.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 19:49

      Каррера уже, наверное понял, что у нас много "тренеров", экспертов" собирается на пресс- конференцию, которые лучше тренера команды знают кого и когда надо ставить в состав и на какую позицию.

      5
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 15 сентября 2018, 19:38

      Сегодня Бавария играла с Байером. Посмотрите кто остался в запасе у Баварии - сразу успокоитесь. А тут какой-то Ханни. Это что, уровень Роналду, Гризманна, Модрича??? Достали уже Карреру с этим Ханни.*

      8
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 15 сентября 2018, 19:32

      Нормальный парень. Усилил бы любую команду рпл. Небось посрались друг с другом. Годик теперь в запасе потусит как Педро рожа

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 сентября 2018, 19:30

      четко

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 сентября 2018, 19:30

      Молодец.
      Это уже клыки кабана,а не удачливого поросёнка.
      Держитесь,Вы уже стали настоящим Мистэром..

      8
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