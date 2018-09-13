«Наполи» продал лишь 12 тысяч билетов на матч с «Фиорентиной» из-за двукратного повышения их стоимости

«Наполи» реализовал всего 12 тысяч билетов на матч четвертого тура Серии А с «Фиорентиной».

Игра состоится в субботу. Но уже сейчас можно предположить, что стадион «Сан-Паоло», вмещающий около 60 тысяч человек, останется в значительной степени незаполненным. Частично на это повлияло повышение стоимости билетов, особенно на фанатских секторах, где цены выросли с 12 до 35 евро в нынешнем сезоне.

Цены на билеты на другие сектора по сравнению с прошлогодним матчем с «Фиорентиной» увеличились в два раза.