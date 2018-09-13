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    «Наполи» продал лишь 12 тысяч билетов на матч с «Фиорентиной» из-за двукратного повышения их стоимости

    «Наполи» реализовал всего 12 тысяч билетов на матч четвертого тура Серии А с «Фиорентиной».

    Игра состоится в субботу. Но уже сейчас можно предположить, что стадион «Сан-Паоло», вмещающий около 60 тысяч человек, останется в значительной степени незаполненным. Частично на это повлияло повышение стоимости билетов, особенно на фанатских секторах, где цены выросли с 12 до 35 евро в нынешнем сезоне.

    Цены на билеты на другие сектора по сравнению с прошлогодним матчем с «Фиорентиной» увеличились в два раза.

    Источник: Football Italia

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    13.09.2018 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 08:54

      Бес предел.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 сентября 2018, 20:29

      Херасе, 2500 деревянных за фанатку..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 сентября 2018, 17:55

      жадность фраеров сгубила

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 сентября 2018, 17:54

      Странно, Роналдо купила вроде другая команда, а понесло Неаполитанцев.)))

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