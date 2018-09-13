Агент – об отказе Терри «Спартаку»: «Сначала советуются с женой, а потом проходят медосмотр. Чистый дурдом!»

Футбольный агент Шандор Варга назвал странным поведение экс-защитника «Челси» Джона Терри в переговорах со «Спартаком» о переезде в российскую столицу.

– Я слышал, что Терри посчитал, что в Москве нет хороших школ для его детей. Но правда ли это или нет? То есть он подписал контракт и прошел медосмотр до того, как посоветовался с семьей?! Ну это же чистый дурдом! Вообще-то сначала советуются с женой, а потом подписывают соглашение. Как-то несерьезно он себя повел, если это правда.

– Ему сначала предложили зарплату в 1,9 миллиона евро, но он, возможно, хотел более выгодных условий.

– Так, может быть, в этом причина? А то все эти разговоры про семью, школу… Несерьезно. Москва получше Лондона. Школы тут не хуже, чем в английской столице. Так что все это звучит очень несолидно и несерьезно.

– Теперь его в России называют подкаблучником.

– Даже если и так, он же мог спросить у супруги: «Могу ли я вести переговоры, ты поедешь в Россию? Нет? Все, я отказываю». А он, получается, сначала договорился, а потом с ней советовался… Странно. Может быть, его просто так попросили сейчас написать. Не хочется гадать.