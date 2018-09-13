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  • Агент – об отказе Терри «Спартаку»: «Сначала советуются с женой, а потом проходят медосмотр. Чистый дурдом!»

Агент – об отказе Терри «Спартаку»: «Сначала советуются с женой, а потом проходят медосмотр. Чистый дурдом!»

13 сентября 2018, 07:06
24

Футбольный агент Шандор Варга назвал странным поведение экс-защитника «Челси» Джона Терри в переговорах со «Спартаком» о переезде в российскую столицу.

– Я слышал, что Терри посчитал, что в Москве нет хороших школ для его детей. Но правда ли это или нет? То есть он подписал контракт и прошел медосмотр до того, как посоветовался с семьей?! Ну это же чистый дурдом! Вообще-то сначала советуются с женой, а потом подписывают соглашение. Как-то несерьезно он себя повел, если это правда.

– Ему сначала предложили зарплату в 1,9 миллиона евро, но он, возможно, хотел более выгодных условий.

– Так, может быть, в этом причина? А то все эти разговоры про семью, школу… Несерьезно. Москва получше Лондона. Школы тут не хуже, чем в английской столице. Так что все это звучит очень несолидно и несерьезно.

– Теперь его в России называют подкаблучником.

– Даже если и так, он же мог спросить у супруги: «Могу ли я вести переговоры, ты поедешь в Россию? Нет? Все, я отказываю». А он, получается, сначала договорился, а потом с ней советовался… Странно. Может быть, его просто так попросили сейчас написать. Не хочется гадать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (24)
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Denis SPb
1536813008
Мда.... Ну дела... А было бы здорово посмотреть на него)))
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все_будет_AUDI
1536814635
Правды никто никогда не узнает а догадки журналюг уже надоели
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serppion
1536815186
Поступок Терри настолько тухлый, что я его даже обсуждать не буду. Г_вно мужик.
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prezent2017
1536818576
Пришел, понюхал, задумался. Жена понюхала - подтвердила: действительно свинарник. Вот и свалили оба.
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baden69
1536819712
Трансферы любят тишину... А может оно и к лучшему?
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momwig_
1536820862
Мне всё стало понятно ещё тогда, когда начались глупые отмазки про "негативное отношение британских СМИ". Потому что это история для нашего внутреннего потребителя. Саркастическая улыбка превратилась в нервный хохот когда началась чушь про "контракт с правом отзыва подписи". Я не знаю, кто, где и на каком вообще уровне принял решение, что Терри отказал Спартаку, но это точно не Терри.
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Одинокий волк Маквейд
1536821917
Ну и ладно, у молодых шансов больше, может кто и зацепится.
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Приус
1536823500
Ничего, как-нибудь выкрутимся, не впервой,
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Рубик Докоян
1536824123
Стоит ли слушать женщин при принятии решений ?... СтОит, если стоИт...
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slavа0508
1536825127
Думаю не в семье дело.....попахивает Лондонской гнилой политикой....как это их идол будет играть в варварской России....
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