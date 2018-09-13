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    Агент – об отказе Терри «Спартаку»: «Сначала советуются с женой, а потом проходят медосмотр. Чистый дурдом!»

    Футбольный агент Шандор Варга назвал странным поведение экс-защитника «Челси» Джона Терри в переговорах со «Спартаком» о переезде в российскую столицу.

    – Я слышал, что Терри посчитал, что в Москве нет хороших школ для его детей. Но правда ли это или нет? То есть он подписал контракт и прошел медосмотр до того, как посоветовался с семьей?! Ну это же чистый дурдом! Вообще-то сначала советуются с женой, а потом подписывают соглашение. Как-то несерьезно он себя повел, если это правда.

    – Ему сначала предложили зарплату в 1,9 миллиона евро, но он, возможно, хотел более выгодных условий.

    – Так, может быть, в этом причина? А то все эти разговоры про семью, школу… Несерьезно. Москва получше Лондона. Школы тут не хуже, чем в английской столице. Так что все это звучит очень несолидно и несерьезно.

    – Теперь его в России называют подкаблучником.

    – Даже если и так, он же мог спросить у супруги: «Могу ли я вести переговоры, ты поедешь в Россию? Нет? Все, я отказываю». А он, получается, сначала договорился, а потом с ней советовался… Странно. Может быть, его просто так попросили сейчас написать. Не хочется гадать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2018 07:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 20:42

      Сколько вышло всевозможных версий отказа Терри выступать за Спартак. Правда появится значительно позднее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 19:01

      моя баба домохозяйка мне больше платит сказала тряпка у дверей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 13 сентября 2018, 13:50

      Есть ещё много безработных пенсионеров, мясным надо глубже порыться в огрызках на свалке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 сентября 2018, 10:52

      Думаю не в семье дело.....попахивает Лондонской гнилой политикой....как это их идол будет играть в варварской России....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 10:35

      Стоит ли слушать женщин при принятии решений ?... СтОит, если стоИт...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Холстомер 13 сентября 2018, 10:25

      А шо на Терри свет клином сошелся? Ну не хочет Терри так не хочет. Точка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 13 сентября 2018, 10:25

      Ничего, как-нибудь выкрутимся, не впервой,

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 13 сентября 2018, 09:58

      Ну и ладно, у молодых шансов больше, может кто и зацепится.

      14
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 сентября 2018, 09:41

      Мне всё стало понятно ещё тогда, когда начались глупые отмазки про "негативное отношение британских СМИ". Потому что это история для нашего внутреннего потребителя. Саркастическая улыбка превратилась в нервный хохот когда началась чушь про "контракт с правом отзыва подписи". Я не знаю, кто, где и на каком вообще уровне принял решение, что Терри отказал Спартаку, но это точно не Терри.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 13 сентября 2018, 09:37

      ненужный переход

      0
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