Роналду готовится к открытию шестого отеля под своим именем

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду откроет своей шестой отель под брендом «CR7». Произойдет это в Париже в 2021 году.

С 2016 года действуют два отеля из этой сети. Один из них расположен в Лиссабоне, а второй – в родном городе Роналду, Фуншале, который является столицей острова Мадейра. В 2020 откроются отели в Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше.

Португалец планирует увеличить империю на следующий год после этого, добавив отель в Париже на 210 комнат. Он будет построен на «Левом береге» города – в южной части реки Сены.

Каждый отель обходится в 60 миллионов евро, в равных долях распределены между Роналду и португальской инвестиционной группа Pestana.