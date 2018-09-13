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    Роналду готовится к открытию шестого отеля под своим именем

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду откроет своей шестой отель под брендом «CR7». Произойдет это в Париже в 2021 году.

    С 2016 года действуют два отеля из этой сети. Один из них расположен в Лиссабоне, а второй – в родном городе Роналду, Фуншале, который является столицей острова Мадейра. В 2020 откроются отели в Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше.

    Португалец планирует увеличить империю на следующий год после этого, добавив отель в Париже на 210 комнат. Он будет построен на «Левом береге» города – в южной части реки Сены.

    Каждый отель обходится в 60 миллионов евро, в равных долях распределены между Роналду и португальской инвестиционной группа Pestana.

    Источник: Goal.com

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    13.09.2018 06:06
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 20:22

      Разумное решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 сентября 2018, 09:34

      Беззаботная пенсия у парня)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 сентября 2018, 08:10

      Правильно делает,думает о будущем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 сентября 2018, 06:54

      Деньги есть и с ними что-то надо делать.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Фотон 13 сентября 2018, 07:13

      Рискну чуть-чуть поправить фразой какого-то миллиардера,деньги должны работать...Молодец он,везде успевает...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 сентября 2018, 06:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Париже по аналогу "леберДона".
      Предлагаю "CR7" переименовать в "KAL007", бизнес это дело такое, что всякое может случиться.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П > +50/-50 13 сентября 2018, 06:43

      Более убогих и тупых оленей,чем ты мир ещё не видел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 13 сентября 2018, 06:27

      теперь будет роналдян

      -1
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