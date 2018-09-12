Дьяков: «Зарплата не так важна. Хочется поиграть в Европе»

Защитник Виталий Дьяков рассказал о вариантах продолжения карьеры. В конце августа игрок расторг контракт с «Сивасспором».

– Ясности пока нет. Я еще не определился. Есть разные предложения. Есть и экзотические страны, и в Европе. Не знаю, как все сложится.

В экзотических странах большие зарплаты. Но уровень футбола там не очень высокий. А мне хочется выбрать футбол, зарплата не так важна. Хочется поиграть в Европе.

– А в какие экзотические страны вас зовут? В Малайзию?

– Разные страны. И Малайзия, и не Малайзия.

– А в России есть варианты?

– С премьер-лигой, думаю, тема закрыта. Были разговоры с некоторыми клубами, но до конкретики дело не дошло. Есть предложения из ФНЛ. Но я туда идти не хочу.

Предлагают даже контракт на три месяца, до зимы. Но мне же уже не 20 лет. Зимой исполнится 30. Если идти в первую лигу, там можно остаться до конца своих дней. Так что туда я не пойду на 99 процентов. Мне надо играть.

Хотел остаться в Турции. Я там находился до 1 сентября. Не срослось. Будем выбирать из того, что есть.