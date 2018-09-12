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Дьяков: «Зарплата не так важна. Хочется поиграть в Европе»

12 сентября 2018, 23:53
11

Защитник Виталий Дьяков рассказал о вариантах продолжения карьеры. В конце августа игрок расторг контракт с «Сивасспором».

– Ясности пока нет. Я еще не определился. Есть разные предложения. Есть и экзотические страны, и в Европе. Не знаю, как все сложится.

В экзотических странах большие зарплаты. Но уровень футбола там не очень высокий. А мне хочется выбрать футбол, зарплата не так важна. Хочется поиграть в Европе.

– А в какие экзотические страны вас зовут? В Малайзию?

– Разные страны. И Малайзия, и не Малайзия.

– А в России есть варианты?

– С премьер-лигой, думаю, тема закрыта. Были разговоры с некоторыми клубами, но до конкретики дело не дошло. Есть предложения из ФНЛ. Но я туда идти не хочу.

Предлагают даже контракт на три месяца, до зимы. Но мне же уже не 20 лет. Зимой исполнится 30. Если идти в первую лигу, там можно остаться до конца своих дней. Так что туда я не пойду на 99 процентов. Мне надо играть.

Хотел остаться в Турции. Я там находился до 1 сентября. Не срослось. Будем выбирать из того, что есть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Дьяков Виталий
Комментарии (11)
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ВетеR
1536787748
Не нужен ты там.
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СОКОЛ САРАТОВ
1536788747
вот надо во вьетнам ехать
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geroin161
1536799980
Я с уважением относился к тебе, когда ты был в Ростове. Но в погоне за призами (: "Мне надоело бороться с Ростовом за выживание. Хочу бороться за медали") Ушел в Динамо и без борьбы за медали - к херам в первую лигу. А Ростов тем временем взял медаль. Так, что Виталя, твоя участь это ФНЛ - и то максимум
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kaa-71
1536801266
Габулов тоже хотел играть в Европе и что у него получилось?
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Ще Гевара
1536809380
Китай?
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Фотон
1536810226
30 лет ума нет и не будет.
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Tararambol
1536811555
Виталий это - пенсия, не нужно было покидать Ростов!
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Рубик Докоян
1536816361
"Зарплата не так важна"... это пока не доходит до подписания контракта. Кто хочет играть всегда найдёт клуб, лигу и страну. За 30 сребреников играть среди профессионалов нет любителей...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1536850974
Не в состоянии оценивать себя объективно, поэтому совершает ошибку за ошибкой, начиная с ухода из Ростова.
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zigbert
1536857510
Трудно будет найти подходящий клуб в РПЛ. Но если ему зарплата не так важна ,почему бы не в ФНЛ.
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