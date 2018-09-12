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    Дьяков: «Зарплата не так важна. Хочется поиграть в Европе»

    Защитник Виталий Дьяков рассказал о вариантах продолжения карьеры. В конце августа игрок расторг контракт с «Сивасспором».

    – Ясности пока нет. Я еще не определился. Есть разные предложения. Есть и экзотические страны, и в Европе. Не знаю, как все сложится.

    В экзотических странах большие зарплаты. Но уровень футбола там не очень высокий. А мне хочется выбрать футбол, зарплата не так важна. Хочется поиграть в Европе.

    – А в какие экзотические страны вас зовут? В Малайзию?

    – Разные страны. И Малайзия, и не Малайзия.

    – А в России есть варианты?

    – С премьер-лигой, думаю, тема закрыта. Были разговоры с некоторыми клубами, но до конкретики дело не дошло. Есть предложения из ФНЛ. Но я туда идти не хочу.

    Предлагают даже контракт на три месяца, до зимы. Но мне же уже не 20 лет. Зимой исполнится 30. Если идти в первую лигу, там можно остаться до конца своих дней. Так что туда я не пойду на 99 процентов. Мне надо играть.

    Хотел остаться в Турции. Я там находился до 1 сентября. Не срослось. Будем выбирать из того, что есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2018 23:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 19:51

      Трудно будет найти подходящий клуб в РПЛ. Но если ему зарплата не так важна ,почему бы не в ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 сентября 2018, 18:02

      Не в состоянии оценивать себя объективно, поэтому совершает ошибку за ошибкой, начиная с ухода из Ростова.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 08:26

      "Зарплата не так важна"... это пока не доходит до подписания контракта. Кто хочет играть всегда найдёт клуб, лигу и страну. За 30 сребреников играть среди профессионалов нет любителей...

      4
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 13 сентября 2018, 07:29

      удачи!

      0
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 13 сентября 2018, 07:05

      Виталий это - пенсия, не нужно было покидать Ростов!

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 сентября 2018, 06:43

      30 лет ума нет и не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 сентября 2018, 06:29

      Китай?

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 13 сентября 2018, 04:14

      Габулов тоже хотел играть в Европе и что у него получилось?

      2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 13 сентября 2018, 03:53

      Я с уважением относился к тебе, когда ты был в Ростове. Но в погоне за призами (: "Мне надоело бороться с Ростовом за выживание. Хочу бороться за медали") Ушел в Динамо и без борьбы за медали - к херам в первую лигу. А Ростов тем временем взял медаль.
      Так, что Виталя, твоя участь это ФНЛ - и то максимум

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 сентября 2018, 00:45

      вот надо во вьетнам ехать

      2
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