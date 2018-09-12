Президент «Ювентуса»: «Манджукич является невероятным футболистом, я просто его обожаю»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли не скрывает своего восхищения форвардом команды Марио Манджукичем.

«Марио является невероятным футболистом, я просто его обожаю. Он хочет выиграть все соревнования, в которых принимает участие, как и все мы здесь, в «Ювентусе».

Хорватия имеет чемпионов во многих видах спорта. И Марио является одним из величайших талантов этой страны», – заявил Аньелли.

Манджукич играет в «Ювентусе» с 2015 года. В текущем сезоне хорват сыграл в четырех матчах в Серии А, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.