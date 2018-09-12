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    Президент «Ювентуса»: «Манджукич является невероятным футболистом, я просто его обожаю»

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли не скрывает своего восхищения форвардом команды Марио Манджукичем.

    «Марио является невероятным футболистом, я просто его обожаю. Он хочет выиграть все соревнования, в которых принимает участие, как и все мы здесь, в «Ювентусе».

    Хорватия имеет чемпионов во многих видах спорта. И Марио является одним из величайших талантов этой страны», – заявил Аньелли.

    Манджукич играет в «Ювентусе» с 2015 года. В текущем сезоне хорват сыграл в четырех матчах в Серии А, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2018 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:24

      Жаль что он не сыграл с испанцами.

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