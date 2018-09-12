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    Широков – о новом стадионе «Динамо»: «Матч открытия будет со «Спартаком», второй – с «Локомотивом»

    Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков рассказал о том, как скоро и с кем сыграет команда на новом стадионе.

    — Есть смысл спрашивать про новый стадион?

    — Мы бы хоть сегодня переехали, но с этим вопросом не ко мне. Надеюсь, в скором времени, болельщики вернутся на давно «намоленное» место.

    — Нет опасения, что «Динамо» будет играть при пустых трибунах?

    — Такого опасения нет. Многие не доезжают в Химки из-за того, что реально тяжело ехать.

    — Гинер с Бабаевым тоже так говорили. По матчу открытия есть какие-то наброски?

    — Матч открытия будет со «Спартаком», второй – с «Локомотивом». Хотя если в Кубке России пробьемся, может и раньше сыграем на новом стадионе. Есть теоретический вариант в феврале домашний матч на Кубок сыграть – тогда именно он станет матчем открытия. Но для этого должно много звезд сойтись.

    — ЦСКА хочет проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках». Как к этому относитесь?

    — Мне трудно оценивать, у них своя версия событий. Может, болельщикам и хочется играть на своем стадионе, но здесь надо учитывать интересы клуба. В «Лужниках» они могут заработать больше.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2018 06:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 11:23

      Заждалось Динамо своего стадиона.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 сентября 2018, 18:33

      так там жешь цены на новый стадион в ЦСКА лупанули не слабо, есть цскоовцы? сколько сейчас обычный билет стоит, самый дешевый для кузмича (не фанка ) на команду из середины таблицы?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2018, 15:15

      Ну Гинер-то своего не упустит, каждую копейку считает и над златом чахнет, как кощей...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 сентября 2018, 09:40

      а чьи сейчас лужниики ? у локо свой стадион у цска и спартака тоже

      2
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      ...
      Рейтинг: +662

      pato08 > anri1703 12 сентября 2018, 10:37

      Он городской. Ни одному из клубов не принадлежит

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > anri1703 12 сентября 2018, 12:49

      Этот стадион принадлежит городу и он, из названных команд, включая Динамо, им не нужен и эти московские команды
      будут заставлять играть на этом стадионе в Лужниках, чтобы
      как-то его содержать на деньги от аренды этих команд, но им в
      ущерб в финансовом смысле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 сентября 2018, 07:42

      Очень хотелось бы видеть полный стадион Динамо, но я не верю в это. Максимум полстадиона. И это мерзко... Если только на Спартак будет аншлаг, и то потому что сами мясные его и организуют

      6
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 12 сентября 2018, 06:51

      Зачем тогда ЦСКА строил себе стадион? Чтобы проводить матчи в Лужниках?

      -2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Евгений П 12 сентября 2018, 11:54

      Включи мозг. Подумай. Проспись...

      3
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