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  • Широков – о новом стадионе «Динамо»: «Матч открытия будет со «Спартаком», второй – с «Локомотивом»

Широков – о новом стадионе «Динамо»: «Матч открытия будет со «Спартаком», второй – с «Локомотивом»

12 сентября 2018, 06:15
9

Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков рассказал о том, как скоро и с кем сыграет команда на новом стадионе.

— Есть смысл спрашивать про новый стадион?

— Мы бы хоть сегодня переехали, но с этим вопросом не ко мне. Надеюсь, в скором времени, болельщики вернутся на давно «намоленное» место.

— Нет опасения, что «Динамо» будет играть при пустых трибунах?

— Такого опасения нет. Многие не доезжают в Химки из-за того, что реально тяжело ехать.

— Гинер с Бабаевым тоже так говорили. По матчу открытия есть какие-то наброски?

— Матч открытия будет со «Спартаком», второй – с «Локомотивом». Хотя если в Кубке России пробьемся, может и раньше сыграем на новом стадионе. Есть теоретический вариант в феврале домашний матч на Кубок сыграть – тогда именно он станет матчем открытия. Но для этого должно много звезд сойтись.

— ЦСКА хочет проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках». Как к этому относитесь?

— Мне трудно оценивать, у них своя версия событий. Может, болельщикам и хочется играть на своем стадионе, но здесь надо учитывать интересы клуба. В «Лужниках» они могут заработать больше.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Спартак Широков Роман
Комментарии (9)
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Евгений П
1536724299
Зачем тогда ЦСКА строил себе стадион? Чтобы проводить матчи в Лужниках?
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filosof sparty
1536727370
Очень хотелось бы видеть полный стадион Динамо, но я не верю в это. Максимум полстадиона. И это мерзко... Если только на Спартак будет аншлаг, и то потому что сами мясные его и организуют
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anri1703
1536734457
а чьи сейчас лужниики ? у локо свой стадион у цска и спартака тоже
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ivanthebest
1536754554
Ну Гинер-то своего не упустит, каждую копейку считает и над златом чахнет, как кощей...
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FanatSerj
1536766434
так там жешь цены на новый стадион в ЦСКА лупанули не слабо, есть цскоовцы? сколько сейчас обычный билет стоит, самый дешевый для кузмича (не фанка ) на команду из середины таблицы?
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zigbert
1536827023
Заждалось Динамо своего стадиона.
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