Широков – о новом стадионе «Динамо»: «Матч открытия будет со «Спартаком», второй – с «Локомотивом»

Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков рассказал о том, как скоро и с кем сыграет команда на новом стадионе.

— Есть смысл спрашивать про новый стадион?

— Мы бы хоть сегодня переехали, но с этим вопросом не ко мне. Надеюсь, в скором времени, болельщики вернутся на давно «намоленное» место.

— Нет опасения, что «Динамо» будет играть при пустых трибунах?

— Такого опасения нет. Многие не доезжают в Химки из-за того, что реально тяжело ехать.

— Гинер с Бабаевым тоже так говорили. По матчу открытия есть какие-то наброски?

— Матч открытия будет со «Спартаком», второй – с «Локомотивом». Хотя если в Кубке России пробьемся, может и раньше сыграем на новом стадионе. Есть теоретический вариант в феврале домашний матч на Кубок сыграть – тогда именно он станет матчем открытия. Но для этого должно много звезд сойтись.

— ЦСКА хочет проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках». Как к этому относитесь?

— Мне трудно оценивать, у них своя версия событий. Может, болельщикам и хочется играть на своем стадионе, но здесь надо учитывать интересы клуба. В «Лужниках» они могут заработать больше.