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  • Широков: «После меня в «Спартаке» остался дух победителя, и они выиграли чемпионат»

Широков: «После меня в «Спартаке» остался дух победителя, и они выиграли чемпионат»

11 сентября 2018, 21:18
30

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о победе клуба в чемипонате России в сезоне-2017/18.

– О «Спартаке», получается, ничего хорошего сказать нельзя?

– Почему? Я и не должен говорить ничего хорошего. Самое позитивное, что могу отметить, – это люди, которые там работают. Как команда, так и персонал. Я все время это и говорю. В «Спартаке» все было отлично. После моего ухода там остался дух победителя, и они после этого выиграли чемпионат.

– На багаже Широкова?

Да. И как только дух выветрился, все закончилось… Меня, кстати, обвиняли некоторые болельщики, говорили: надо форточки за собой оставлять открытыми, чтобы дух выветривался. И, кстати, пока «Спартак» ничего не мог выиграть, у меня все время были медали – бронза с «Краснодаром» и золото с ЦСКА.

– Получается, и в сборной после вас остался дух победителей?

При моем участии сборная отбиралась на все европейские чемпионаты с первого места, кроме Евро-2016!

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (30)
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shinnik
1536690647
бюст на родине.Героя. Срочно.В г.Дедовске.. Ноги,сверху сразу голова.Вместо таза.. Со ртом разинутым.
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VVM1964
1536690846
Чем это тут пахнуло ? - а душком от Широкова . )))
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Т34
1536691587
Этот удод вонючий от скромности не помрет. Даже не знаешь, как его дух воспринимать, то ли нос зажать и уйти, то ли дезодорантом побрызгать, атмосферу освежить. Футболистом был нормальным, но как человек - дерьмо, мягко будет сказано.
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ЮНик
1536692568
Все думали вонь из болота глубокого, А это был дух Романа Широкова...)))
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mialkov
1536694832
Рассмешил))), клоун
Ответить
Фотон
1536717734
И этот человек работает зам.ген.директора. А он проходил психиатра при приеме на работу?
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Полная Канистра
1536721681
точнее пук но не дух
Ответить
серега кашин
1536721771
сам себя не похвалишь никто не похвалит
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neveldomha
1536729922
Про Широкова уже все забыли и он решил о себе напомнить.
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zigbert
1536824992
Дух победителя у него оказался обычным душком.
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