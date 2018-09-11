Широков: «После меня в «Спартаке» остался дух победителя, и они выиграли чемпионат»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о победе клуба в чемипонате России в сезоне-2017/18.

– О «Спартаке», получается, ничего хорошего сказать нельзя?

– Почему? Я и не должен говорить ничего хорошего. Самое позитивное, что могу отметить, – это люди, которые там работают. Как команда, так и персонал. Я все время это и говорю. В «Спартаке» все было отлично. После моего ухода там остался дух победителя, и они после этого выиграли чемпионат.

– На багаже Широкова?

– Да. И как только дух выветрился, все закончилось… Меня, кстати, обвиняли некоторые болельщики, говорили: надо форточки за собой оставлять открытыми, чтобы дух выветривался. И, кстати, пока «Спартак» ничего не мог выиграть, у меня все время были медали – бронза с «Краснодаром» и золото с ЦСКА.

– Получается, и в сборной после вас остался дух победителей?

– При моем участии сборная отбиралась на все европейские чемпионаты с первого места, кроме Евро-2016!