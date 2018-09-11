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    Широков: «После меня в «Спартаке» остался дух победителя, и они выиграли чемпионат»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о победе клуба в чемипонате России в сезоне-2017/18.

    – О «Спартаке», получается, ничего хорошего сказать нельзя?

    – Почему? Я и не должен говорить ничего хорошего. Самое позитивное, что могу отметить, – это люди, которые там работают. Как команда, так и персонал. Я все время это и говорю. В «Спартаке» все было отлично. После моего ухода там остался дух победителя, и они после этого выиграли чемпионат.

    – На багаже Широкова?

    Да. И как только дух выветрился, все закончилось… Меня, кстати, обвиняли некоторые болельщики, говорили: надо форточки за собой оставлять открытыми, чтобы дух выветривался. И, кстати, пока «Спартак» ничего не мог выиграть, у меня все время были медали – бронза с «Краснодаром» и золото с ЦСКА.

    – Получается, и в сборной после вас остался дух победителей?

    При моем участии сборная отбиралась на все европейские чемпионаты с первого места, кроме Евро-2016!

    Источник: Sport24

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    11.09.2018 21:18
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 10:49

      Дух победителя у него оказался обычным душком.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 сентября 2018, 16:11

      БРЕШЕТ Широков! БРЕШЕТ!
      Какой дух???
      Там победным духом и не ПАХНЕТ!

      В сезоне 2016/17 Федун очень ФИНАНСОВО укрепил судейскую позицию и вот вам результат!
      Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, за счёт судейских скандалов!
      А как судья Безбородов украл Суперкубок у Локомотива и бросил его к ногам Спартака.
      Не за бесплатно, разумеется.

      В чемпионате России судьи работают под заказ!
      Федун укрепил судейскую позицию финансами.
      Червиченко на медни заявил, что у Спартака ОТЛИЧНО налажена работа с судьями по ОТЪЁМУ очков у соперников, согласно цены вопроса.
      Система Федуна работает почти без сбоев.
      В этом сезоне судьи уже ВНАГЛУЮ засудили Анжи и Краснодар в пользу Спартака.
      В Европе Спартак проваливает, а в чемпионате России идёт впереди, потому что судьи работают под заказ!
      Спартак выезжает только за счёт скандальной работы судей.
      Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
      Судьи делятся с нужными людьми, чтобы их ОТМАЗЫВАЛИ и назначали по-новой СКАНДАЛИТЬ.
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR. СРОЧНО!
      Кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19?
      Угадайте с 1-го раза.
      Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Если судейство было бы ЧЕСТНЫМ и стояла система ВАР, то Спартак не занял бы первое место и не взял бы ОБМАНОМ Суперкубок России.
      А в Кубке России с треском Спартак провалил, потому что судьи не скандалили, согласно цены вопроса
      В Спартаке решили, что Кубок уже у них в кармане и можно судьям НЕ ПЛАТИТЬ!
      Горе спецы уже и заранее отдали кубок Спартаку.
      Федун расслабился и не стал тратить деньги на судей.
      Но Федун ЖЕСТОКО просчитался, и судьи ему после этого сказали, в чём была его стратегическая ошибка.
      Федун намёк понял, но было уже ПОЗДНО!
      Спартак ПРОЛЕТЕЛ мимо кубка России!


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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > amazonaws 12 сентября 2018, 20:34

      Широков не про это говорил!!! Насрал он где-то в раздевалке с пьяну! Сам не помнит где, а остальные найти не могут где. Вот там духом ПОБЕДИТЕЛЯ по сей день пахнет.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 12 сентября 2018, 15:30

      Ты сколько матчей провел за Спартак чтоб команда пропиталась духом победителя. кого ты из себя возомнил Ромка ты в серьезе все это, или форточку в голове твоем не закрыли и все мозги выветрились. или обкурился. если честно впервые слушу такие вью от Широкова и ... а.уеваю. срочно к врачу нужно обращатся.. Эх Ромка таким уважаемым был челом..

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      Рейтинг: +6913

      батог 12 сентября 2018, 14:12

      Г-н Федун срочно собрать все золотые медали и завалить ими г-на Широкова!!! А если серьезно, об губу не запинаешся, Рома???

      2
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 12 сентября 2018, 08:25

      Про Широкова уже все забыли и он решил о себе напомнить.

      4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 сентября 2018, 06:09

      сам себя не похвалишь никто не похвалит

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 сентября 2018, 06:08

      точнее пук но не дух

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      Рейтинг: +6913

      батог > Полная Канистра 12 сентября 2018, 14:13

      В Беларуси говорят- духмяный!!!

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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 12 сентября 2018, 05:49

      ++++

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      Рейтинг: +561

      klimovich 12 сентября 2018, 05:03

      Так вот чей багаж-то был!!!

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 05:02

      И этот человек работает зам.ген.директора. А он проходил психиатра при приеме на работу?

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