Гендиректор «Анжи»: «Финансовая ситуация в клубе по-прежнему крайне тяжелая. Не могу сказать, доиграем ли сезон»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что финансовая ситуация в клубе не претерпела изменений. Она по-прежнему остается тяжелой.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Дагестана отказалось выделить махачкалинцам около 300 миллионов рублей.

Задолженность «Анжи» по зарплатам и премиальным перед футболистами составляет примерно 250 миллионов.

«К сожалению, за время перерыва [на матчи сборных] финансовая ситуация футбольного клуба «Анжи» не изменилась и по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, На сегодняшний день идут разговоры о том, чтобы отправиться на следующий выездной матч или организовать домашнюю игру.

Чтобы говорить о том, доиграем ли мы сезон, нужно иметь как минимум заранее забронированные билеты на самолет, должна быть определенность с проживанием, но, к большому разочарованию, этого нет. Клуб живет от матча к матчу в прямом смысле этого слова, сейчас все мысли заняты организацией домашнего матча с «Краснодаром» в Каспийске, а там будет видно», – сказал Флегонтов.

После шести «Анжи» с тремя очками в активе замыкает турнирную таблицу РПЛ.