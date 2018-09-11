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  • Гендиректор «Анжи»: «Финансовая ситуация в клубе по-прежнему крайне тяжелая. Не могу сказать, доиграем ли сезон»

Гендиректор «Анжи»: «Финансовая ситуация в клубе по-прежнему крайне тяжелая. Не могу сказать, доиграем ли сезон»

11 сентября 2018, 16:53
8

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что финансовая ситуация в клубе не претерпела изменений. Она по-прежнему остается тяжелой.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Дагестана отказалось выделить махачкалинцам около 300 миллионов рублей.

Задолженность «Анжи» по зарплатам и премиальным перед футболистами составляет примерно 250 миллионов.

«К сожалению, за время перерыва [на матчи сборных] финансовая ситуация футбольного клуба «Анжи» не изменилась и по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, На сегодняшний день идут разговоры о том, чтобы отправиться на следующий выездной матч или организовать домашнюю игру.

Чтобы говорить о том, доиграем ли мы сезон, нужно иметь как минимум заранее забронированные билеты на самолет, должна быть определенность с проживанием, но, к большому разочарованию, этого нет. Клуб живет от матча к матчу в прямом смысле этого слова, сейчас все мысли заняты организацией домашнего матча с «Краснодаром» в Каспийске, а там будет видно», – сказал Флегонтов.

После шести «Анжи» с тремя очками в активе замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (8)
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XoVoS
1536674264
Надо купить Роналду и дать ему бешеные деньги
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SEREZHA7575
1536674782
сначала надо было разобраться с долгами ,а потом уже думать о футболе!
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AZ
1536675635
А накуя летели вперед батьки в пекло в ПЛ, когда проиграли стыки???
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23RU
1536676242
Перед нами типичный театр абсурда. Развалился "АМКАР" - нет денег. На гране развала "АНЖИ" - нет денег. "ТОРПЕДО" - в заднице. И это лишь малая часть .... А вот Абрамович бухает бабло в "ЧЕЛСИ" . Усманов спонсирует "АРСЕНАЛ". "МОНАКО" тоже кормится из российской кормушки. Я конечно понимаю что за бугром вкладывать денежки надёжнее и выгоднее. Но вот то в чём дело - эти деньги все перечисленные бизнес-папики зарабатывают именно в России . Может быть пора уже прекратить эту чехарду и вместо челсиков и арсенальчиков помочь нашим российским командам.
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zigbert
1536676401
Спрашивается :"зачем"?
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Супервайзер
1536678743
Кризис всех затронет, кроме Зенита. Там деньги Газпрома, а не личные деньги "какого-нибудь" Федуна или Галицкого.
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klim2m
1536686916
А кто то в это время Терри домагивается)))
Ответить
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