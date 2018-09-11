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    Гендиректор «Анжи»: «Финансовая ситуация в клубе по-прежнему крайне тяжелая. Не могу сказать, доиграем ли сезон»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что финансовая ситуация в клубе не претерпела изменений. Она по-прежнему остается тяжелой.

    Ранее стало известно, что Министерство финансов Дагестана отказалось выделить махачкалинцам около 300 миллионов рублей.

    Задолженность «Анжи» по зарплатам и премиальным перед футболистами составляет примерно 250 миллионов.

    «К сожалению, за время перерыва [на матчи сборных] финансовая ситуация футбольного клуба «Анжи» не изменилась и по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, На сегодняшний день идут разговоры о том, чтобы отправиться на следующий выездной матч или организовать домашнюю игру.

    Чтобы говорить о том, доиграем ли мы сезон, нужно иметь как минимум заранее забронированные билеты на самолет, должна быть определенность с проживанием, но, к большому разочарованию, этого нет. Клуб живет от матча к матчу в прямом смысле этого слова, сейчас все мысли заняты организацией домашнего матча с «Краснодаром» в Каспийске, а там будет видно», – сказал Флегонтов.

    После шести «Анжи» с тремя очками в активе замыкает турнирную таблицу РПЛ.

    Источник: ТАСС

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    11.09.2018 16:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 11 сентября 2018, 20:28

      А кто то в это время Терри домагивается)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 11 сентября 2018, 18:12

      Кризис всех затронет, кроме Зенита. Там деньги Газпрома, а не личные деньги "какого-нибудь" Федуна или Галицкого.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 17:33

      Спрашивается :"зачем"?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      23RU 11 сентября 2018, 17:30

      Перед нами типичный театр абсурда. Развалился "АМКАР" - нет денег.
      На гране развала "АНЖИ" - нет денег. "ТОРПЕДО" - в заднице. И это лишь малая часть .... А вот Абрамович бухает бабло в "ЧЕЛСИ" . Усманов спонсирует "АРСЕНАЛ". "МОНАКО" тоже кормится из российской кормушки. Я конечно понимаю что за бугром вкладывать денежки надёжнее и выгоднее. Но вот то в чём дело - эти деньги все перечисленные бизнес-папики зарабатывают именно в России . Может быть пора уже прекратить эту чехарду и вместо челсиков и арсенальчиков помочь нашим российским командам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > 23RU 11 сентября 2018, 18:10

      Усманов свою долю в Арсенале продал, но отнюдь не из-за патриотических соображений. Ходорковский в Твиттере назвал его нищебродом.
      Абрамович отказался строить стадион для Челси, потому что у него проблемы с британской визой. Один Рыболовлев в Монако пока держится. И то, думаю, не очень долго протянет.

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 11 сентября 2018, 17:20

      А накуя летели вперед батьки в пекло в ПЛ, когда проиграли стыки???

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 11 сентября 2018, 17:06

      сначала надо было разобраться с долгами ,а потом уже думать о футболе!

      2
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 11 сентября 2018, 16:57

      Надо купить Роналду и дать ему бешеные деньги

      1
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