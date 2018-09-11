Павлюченко: «Высоко подняли планку после ЧМ. Ребята понимают, что нельзя играть хуже»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскрыл один из секретов успеха национальной команды в последних матчах.

«Мы достаточно высоко подняли планку после чемпионата мира, и, наверное, ребята понимают, что после того, как о них начали хорошо говорить, нельзя хуже играть. Надо только держать этот уровень. За счет желания и борьбы мы достаточно уверенно выиграли эти два матча.

Четыре из пяти мячей забили полузащитники? У нас мобильная атакующая средняя линия, где есть Ерохин, Зобнин, Черышев. Почему мы столько забили – вопрос к обороне соперника», – сказал Павлюченко.

Товарищеский матч Россия – Чехия завершился со счетом 5:1.