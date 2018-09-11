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    Павлюченко: «Высоко подняли планку после ЧМ. Ребята понимают, что нельзя играть хуже»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскрыл один из секретов успеха национальной команды в последних матчах.

    «Мы достаточно высоко подняли планку после чемпионата мира, и, наверное, ребята понимают, что после того, как о них начали хорошо говорить, нельзя хуже играть. Надо только держать этот уровень. За счет желания и борьбы мы достаточно уверенно выиграли эти два матча.

    Четыре из пяти мячей забили полузащитники? У нас мобильная атакующая средняя линия, где есть Ерохин, Зобнин, Черышев. Почему мы столько забили – вопрос к обороне соперника», – сказал Павлюченко.

    Товарищеский матч Россия – Чехия завершился со счетом 5:1.

    Источник: ТАСС

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    11.09.2018 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 сентября 2018, 09:59

      Рома, с твоих слов можно понять, что у вас бывали периоды когда сборная понимала, что сегодня можно сыграть в пол ноги спустя рукава???

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