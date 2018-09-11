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  • Дзюба – о праздновании голов: «Всегда хотелось иметь свой фирменный жест. И теперь он у меня есть»

Дзюба – о праздновании голов: «Всегда хотелось иметь свой фирменный жест. И теперь он у меня есть»

11 сентября 2018, 06:17
6

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал в интервью журналу GQ о жесте, который он показывает после каждого забитого гола с прошедшего чемпионата мира-2018.

– На ЧМ это место вы получили, выйдя на замену и забив гол, за что Черчесов отдал вам честь. Вы сразу придумали ответный салют, которым праздновали следующие мячи?

– Он родился на эмоциях: я бежал, радовался и решил вернуть тренеру должок. Вообще, мне всегда хотелось иметь свой фирменный жест, и я рад, что теперь он у меня есть.

– Сейчас дети по всей стране повторяют его...

– Знаете, я очень люблю детей – это самое потрясающее в жизни. Мне хочется быть для них примером, показывать, что надо бороться, отдавать себя на 100 %. Может быть, я еще сам ребенок? После бури эмоций чемпионата мира первое время было непросто играть в чемпионате России. Нет того антуража, но отношение людей, а особенно детей, вернуло мотивацию.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (6)
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сапёр75
1536638806
Патент теперь нужно получить на него
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Патронташ
1536640224
Дети должны знать, что это жест не ДзюБашки и что он,обыкновенный плагиатор. Слямзил он победное приветствие у "полковника российского тениса" Михаила Южного. Южный известен своей необычной манерой приветствовать зрителей после победных матчей: он прикладывает струнную поверхность ракетки к голове и «отдаёт воинское приветствие» каждой трибуне[. Когда впервые Михаил «отдавал воинское приветствие» трибунам, он не приложил ракетку к голове, однако вскоре узнал известную присказку «К пустой голове руку не прикладывают» и решил отныне «покрывать» голову ракеткой. Сама традиция, возникшая по признанию россиянина спонтанно, отчасти связана с тем, что он вырос в семье военного и с детства болеет за ЦСКА.
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anatolich72
1536641947
Был прапорщик Задов, теперь ещё рядовой Дзюбилоидов появился.
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fanchik
1536643020
надо было еще снять бутсу и приложил к голове, с теннисистом Южным точно не было бы "попадания"
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Spartak Piter
1536653980
Дутый петушок)
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berda2003
1536686376
это жест дэбила - так в армии говорят и я.
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