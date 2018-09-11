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    Дзюба – о праздновании голов: «Всегда хотелось иметь свой фирменный жест. И теперь он у меня есть»

    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал в интервью журналу GQ о жесте, который он показывает после каждого забитого гола с прошедшего чемпионата мира-2018.

    – На ЧМ это место вы получили, выйдя на замену и забив гол, за что Черчесов отдал вам честь. Вы сразу придумали ответный салют, которым праздновали следующие мячи?

    – Он родился на эмоциях: я бежал, радовался и решил вернуть тренеру должок. Вообще, мне всегда хотелось иметь свой фирменный жест, и я рад, что теперь он у меня есть.

    – Сейчас дети по всей стране повторяют его...

    – Знаете, я очень люблю детей – это самое потрясающее в жизни. Мне хочется быть для них примером, показывать, что надо бороться, отдавать себя на 100 %. Может быть, я еще сам ребенок? После бури эмоций чемпионата мира первое время было непросто играть в чемпионате России. Нет того антуража, но отношение людей, а особенно детей, вернуло мотивацию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 06:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +115

      berda2003 11 сентября 2018, 20:19

      это жест дэбила - так в армии говорят и я.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 11 сентября 2018, 11:19

      Дутый петушок)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 сентября 2018, 08:17

      надо было еще снять бутсу и приложил к голове, с теннисистом Южным точно не было бы "попадания"

      3
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 сентября 2018, 07:59

      Был прапорщик Задов, теперь ещё рядовой Дзюбилоидов появился.

      6
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 11 сентября 2018, 07:30

      Дети должны знать, что это жест не ДзюБашки и что он,обыкновенный плагиатор. Слямзил он победное приветствие у "полковника российского тениса" Михаила Южного.
      Южный известен своей необычной манерой приветствовать зрителей после победных матчей: он прикладывает струнную поверхность ракетки к голове и «отдаёт воинское приветствие» каждой трибуне[. Когда впервые Михаил «отдавал воинское приветствие» трибунам, он не приложил ракетку к голове, однако вскоре узнал известную присказку «К пустой голове руку не прикладывают» и решил отныне «покрывать» голову ракеткой. Сама традиция, возникшая по признанию россиянина спонтанно, отчасти связана с тем, что он вырос в семье военного и с детства болеет за ЦСКА.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 сентября 2018, 07:06

      Патент теперь нужно получить на него

      3
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