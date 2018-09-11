Дзюба – о праздновании голов: «Всегда хотелось иметь свой фирменный жест. И теперь он у меня есть»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал в интервью журналу GQ о жесте, который он показывает после каждого забитого гола с прошедшего чемпионата мира-2018.

– На ЧМ это место вы получили, выйдя на замену и забив гол, за что Черчесов отдал вам честь. Вы сразу придумали ответный салют, которым праздновали следующие мячи?

– Он родился на эмоциях: я бежал, радовался и решил вернуть тренеру должок. Вообще, мне всегда хотелось иметь свой фирменный жест, и я рад, что теперь он у меня есть.

– Сейчас дети по всей стране повторяют его...

– Знаете, я очень люблю детей – это самое потрясающее в жизни. Мне хочется быть для них примером, показывать, что надо бороться, отдавать себя на 100 %. Может быть, я еще сам ребенок? После бури эмоций чемпионата мира первое время было непросто играть в чемпионате России. Нет того антуража, но отношение людей, а особенно детей, вернуло мотивацию.