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Черышев: «Я бы не сказал, что я звезда. Играет команда»

11 сентября 2018, 01:00

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился впечатлениями после товарищеского матча с Чехией (5:1). Игрок «Валенсии» подчеркнул, что не считает себя звездой национальной команды.

«Я бы не сказал, что я звезда. Играет команда. Один футболист не может ничего сделать. Приятно, когда тебя любят. У нас будут впереди и трудности. Надо быть спокойным и продолжать работать. Надеемся, что будет дальше так, как было у нас в первом тайме. Мы верим в себя, играем на позитиве, болельщики нас гонят вперед.

Момент во втором тайме, когда я затянул с передачей? Была бы возможность, я бы ударил по воротам. Но передо мной стоит защитник. Не могу же я бить в него. В следующий раз постараюсь принять решение побыстрее», – сказал Черышев.

Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Черышев Денис
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