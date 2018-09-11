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    Черышев: «Я бы не сказал, что я звезда. Играет команда»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился впечатлениями после товарищеского матча с Чехией (5:1). Игрок «Валенсии» подчеркнул, что не считает себя звездой национальной команды.

    «Я бы не сказал, что я звезда. Играет команда. Один футболист не может ничего сделать. Приятно, когда тебя любят. У нас будут впереди и трудности. Надо быть спокойным и продолжать работать. Надеемся, что будет дальше так, как было у нас в первом тайме. Мы верим в себя, играем на позитиве, болельщики нас гонят вперед.

    Момент во втором тайме, когда я затянул с передачей? Была бы возможность, я бы ударил по воротам. Но передо мной стоит защитник. Не могу же я бить в него. В следующий раз постараюсь принять решение побыстрее», – сказал Черышев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2018 01:00
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