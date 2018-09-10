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  • ДФЛ проведет «Дзюбиаду». В ней примут участие более ста команд

ДФЛ проведет «Дзюбиаду». В ней примут участие более ста команд

10 сентября 2018, 16:59
15

Детская футбольная лига проведет специальное соревнование, названное в честь нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«Первая большая «Дзюбиада: Честь имею!» пройдeт 14-16 сентября в Анапе. В «Дзюбиаде» примут участие представители более 100 команд из 56 российских регионов.

Они будут оспаривать сразу несколько оригинальных призов: «Дзюбато» – за самый красивый гол, «ДзюБашка» – за умение играть головой, «Дзюбинушка» – за самый сильный и точный удар. Ещe одна награда достанется победителю конкурса балагуров.

Абсолютный чемпион «Дзюбиады» получит титул «Дзюбаха-парень». Призы для участников весeлых и полезных стартов учредил игрок сборной России и питерского «Зенита» Артeм Дзюба», – говорится на официальном сайте ДФЛ.

«Мы провели в соцсетях опрос среди ребят: будь вы тренерами, кого из игроков сборной России пригласили бы в свою команду? Часто упоминались Головин, Черышев, Кокорин, Фернандес. Но бесспорным лидером стал Артeм Дзюба.

Ребят не проведeшь. Они отметили Артeма не только за отличную игру на чемпионате мира, но и за смелость, волевой характер, жажду борьбы, умение постоять за себя и товарищей по команде. Они увидели в Дзюбе своего! Ведь именно такие черты характера в цене у мальчишек. И вот мы решили устроить для ребят «Дзюбиаду», которую также можно назвать «шутливые старты в серьeзный футбол».

В программе будет много разных футбольных задач, где мальчишкам предстоит проверить те игровые качества, которыми силeн Дзюба. Будет здесь место и весeлым конкурсам. Например, ребята должны будут повторить жест, которым празднует с недавних пор голы Артeм и предложить ему и всем игрокам сборной России свои формы празднования взятия ворот. Если им они понравятся, могут взять на вооружение. Найдется место шуткам, репризам, оценить которые мы попросим лучшего друга Артeма Александра Кокорина. Который, кстати, является одним из спонсоров фестиваля «Большие звeзды светят малым», в рамках которого пройдeт «Дзюбиада: Честь имею!» – сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.

Источник: ДФЛ
Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (15)
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Asbjorn
1536588098
маразм продолжается
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a-rakhmatov
1536588863
Звездный час Дзюбы!........из Артема сделали национального героя..))
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BlackMurder
1536589286
А в Питере еще не назвали улицу дзюбы?
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KOLBIS
1536589586
Призы самым лучшим игрокам-сертификат в косметический салон на наращивание УСОВ надежды...
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nik55
1536593661
тупости нет предела
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Патронташ
1536595591
Страна Боброва, Яшина. Бескова,Стрельцова, Понедельника,Черенкова и Дасаева и др действительно выдающихся футболистов. дошла до "ДзюБашки"....Полный футбольный пипец не заставит себя долго ждать...
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Cules2013
1536598834
ЛОЛ, конечно, но цель благая и это похвально. детям нравится, значит всё правильно.
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Zenmaster
1536605241
Детям любой турнир в радость -- чем их больше тем лучше !!!
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DEFENDER114
1536611280
Детский футбольный турнир - прекрасное позитивное событие! Футбол, со своею тотальной коммерциализацией, изменился. Каждому времени - свои герои. Дзюба - действующий футболист и сравнивать его с легендарными игроками прошлого некорректно и, в принципе, бессмысленно. Безусловно самый яркий медийный российский футболист. И лучше, чтобы имя ассоциировалось с детским футболом, чем с очередным разбитым бентли
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Фотон
1536634524
Белены объелись? Совсем уже с катушек съехали. Парень отыграл пару матчей более-менее и все, герой.
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