Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матюиди: «Жиру всегда очень старается, и мы все поддерживаем его»

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блейз Матюиди рассказал, что гол в исполнении форварда команды Оливье Жиру был очень полезен для победы над Голландией в матче Лиги наций.

    «Мы неплохо заиграли после не очень удачного игрового отрезка, хотя чувствовалась усталость. Здорово, что удалось выиграть перед своими болельщиками и обеспечить им праздник.

    Гол Оливье Жиру принес много пользы. Он всегда очень старается, и мы все поддерживаем его», – заявил футболист.

    Матч второго тура Лиги наций Франция – Голландия завершился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2018 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11