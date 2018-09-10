Матюиди: «Жиру всегда очень старается, и мы все поддерживаем его»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блейз Матюиди рассказал, что гол в исполнении форварда команды Оливье Жиру был очень полезен для победы над Голландией в матче Лиги наций.

«Мы неплохо заиграли после не очень удачного игрового отрезка, хотя чувствовалась усталость. Здорово, что удалось выиграть перед своими болельщиками и обеспечить им праздник.

Гол Оливье Жиру принес много пользы. Он всегда очень старается, и мы все поддерживаем его», – заявил футболист.

Матч второго тура Лиги наций Франция – Голландия завершился со счетом 2:1.